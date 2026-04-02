Ayuntamiento busca ONG para poner en marcha un proyecto social y deportivo en el futuro campo de fútbol de El Cañaveral

Archivo - El Ayuntamiento renueva el césped del campo de fútbol 11 de la Instalación Deportiva Básica Canillas - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid sacará a licitación la cesión de uso del campo de fútbol de El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro, con una entidad sin ánimo de lucro como destinataria para que ponga en marcha un proyecto social y deportivo en un equipamiento cuyas obras finalizarán este agosto.

El decreto del concejal-presidente de Vicálvaro, Ángel Ramos, consultado por Europa Press, aprueba las bases que han de regir en el otorgamiento mediante pública concurrencia del uso de esta instalación deportiva básica en el número 41 de la calle de la Igualdad.

La instalación deportiva básica está compuesta por un campo de fútbol 11 de césped artificial, dividido transversalmente en dos campos de fútbol 7.

Con esta acción de cooperación público-social, el Ayuntamiento persigue "promocionar el deporte para el desarrollo de los valores personales y sociales y de la ocupación del tiempo libre; fomentar el asociacionismo deportivo y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid con las organizaciones deportivas y entidades ciudadanas sin ánimo de lucro; promover y facilitar la práctica del deporte de base para todos los ciudadanos de Madrid y, en particular, entre los escolares y los grupos de población más desfavorecidos y favorecer, a través de la práctica de la actividad física y el deporte, el desarrollo de proyectos sociales y educativos que incrementen la rentabilidad social de las instalaciones deportivas municipales básicas".