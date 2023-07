El Ayuntamiento busca reducir los cierres del Retiro con predicciones a una hora y aplicará protocolos para cada parque

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid busca reducir los cierres del Retiro, para lo que pedirán a la Aemet una previsión meteorológica a una hora de la potencial clausura, y aplicará protocolos individualizados para cada parque histórico de la ciudad.

Así lo ha detallado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, tras la reunión mantenida con los grupos de la oposición para abordar la modificación del protocolo de cierre de los ocho parques históricos por condiciones climatológicas adversas.

Se trataría de "trabajar sobre datos observados meteorológicos y no sobre predicciones", ha detallado Carabante a la prensa. Ahora mismo el mismo protocolo establece que hay que cerrar el parque en función de la predicción emitida 24 horas antes. "Vamos a pedir a la Aemet una previsión a una hora de cierre del Retiro, de tal manera que eso evite en la mayoría de las ocasiones el cierre", ha expuesto.

La tercera medida pasa por la apertura en media hora de los accesos a la biblioteca municipal del Retiro y al Florida Park. "Ahora mismo el protocolo establece dos horas y a partir de esa media hora abrir de manera progresiva cada una de las zonas", ha recordado Carabante. Lo que se hará será empezar la apertura por ese punto.

La cuarta y última medida implica "el estudio por parte de un independiente, un externo de Ayuntamiento de Madrid, sobre la zonificación del parque del Retiro para ver si es posible sectorizarlo y, por tanto, no cerrar en su totalidad, una vez se analice la repercusión sobre la seguridad de los visitantes del parque".

CUÁNDO SE APLICARÁN LAS MEDIDAS

No todas las medidas llegarán al mismo tiempo: la de la previsión a una hora podría estar lista, dependiendo también de la Aemet, a finales de verano, mientras que los protocolos individualizados tardarán más en llegar.

"Las queremos aplicar lo antes posible pero para ello requiere, en primer lugar, una reunión con la Aemet", con quien el Ayuntamiento tiene firmado un convenio que es el que establece las predicciones. Con las medidas aprobadas se tendría que modificar dicho convenio para que aporte al Consistorio una predicción tan sólo a una hora de la previsión de cierre del parque.

El Ayuntamiento solicitará "mañana mismo" la reunión. El estudio se pretende contratar "con carácter inmediato" pero supondrá modificar el protocolo y asumir "un plazo razonable" para redactarlo. Lo que tiene claro el delegado es que "a lo largo de este verano ese estudio de sectorización no va a estar".

NO HABRÁ MODIFICACIÓN DE LOS HORARIOS

Preguntado sobre si el Ayuntamiento contempla la ampliación de los horarios, Borja Carabanche ha rechazado la propuesta porque "supone modificar sustancialmente los umbrales a partir de los cuales se cierra el parque" después de que la hayan evaluado los servicios técnicos, que consideran que "puede tener repercusión sobre la seguridad de los visitantes".

"Esos umbrales no tienen un carácter político sino netamente técnico, son a partir de los cuales los técnicos dicen que no pueden garantizar la seguridad de los visitantes y, por tanto, eso está fuera de todo debate", ha descartado.

MENOS CIERRES

Carabante ha apuntado que trabajar sobre datos observados y no sobre estimaciones "va a evitar muchos cierres de parques". "Muchas veces la predicción con 24 horas de antelación luego no se cumple. En esos casos, cuando no se cumple, también cerramos el parque del Retiro porque el protocolo establece que la previsión debe ser con 24 horas. La actualización va a permitir que, muchas veces que se hubiera cerrado el parque, ahora no se cierre como consecuencia de que la previsión no se cumple", ha indicado.

"Al final a la gente le da lo mismo los umbrales, lo que quiere es que se cierre menos veces y con esta actualización el Retiro se va a cerrar menos veces", ha expuesto el titular de Medio Ambiente. También ha reconocido que el Ayuntamiento tiene que intensificar la información a la población.

El edil ha calificado de "contra intuitivo" que en verano se cierren los parques. "Todo el mundo entiende que un árbol es un sitio seguro en verano porque te da sombra. Tenemos que hacer un esfuerzo por sensibilizar y concienciar a los ciudadanos de que existe un riesgo, como avalan los datos", ha defendido.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))