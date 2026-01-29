El Ayuntamiento calcula que la bandera en Colón podría volver a izarse "este fin de semana"

Mástil de la bandera de España vacío después de retirar la bandera tras el temporal de nieve - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, calcula que la gran bandera en la Plaza de Colón podría volver a izarse "este fin de semana".

La Armada arrió ayer la bandera de Colón, dañada por la borrasca Kristin, con el compromiso de sustituirla "en unos días". La Armada es la encargada de custodiar la bandera, y se encarga de izarla, arriarla y ponerla a media asta, pero es propiedad del Ayuntamiento de Madrid.

Sanz ha confirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que "se produjo una rotura por el mal tiempo y lo que se hizo fue bajarla y se procederá a sustituirla en breve". "Calculamos que este fin de semana probablemente ya pueda estar de nuevo izada esa bandera", ha indicado.