Ayuntamiento cederá al Banco de España el palacio de la Quinta de Torre Arias con la exigencia de que haya uso público

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que el Ayuntamiento está trabajando con el Banco de España para cederle un espacio de la Quinta de Torre Arias donde puedan instalar "un centro de estudios y un centro financiero importante y de referencia en el ámbito internacional" pero "con una exigencia, que tiene que haber uso público y, por tanto, que los vecinos tengan la capacidad de disfrutar también de la quinta".

Almeida ha contestado desde las obras de Parque Castellana a las críticas de asociaciones vecinales de San Blas-Canillejas, que rechazan "la cesión del Palacio de la Quinta de Torre Arias al Banco de España" porque "rompería la unidad histórica y funcional existente entre el edificio y sus huertas y jardines y entregaría la gestión en exclusividad a una entidad privada para un uso que nada tiene que ver con el pasado agropecuario de la quinta".

El alcalde ha reconocido que el esfuerzo presupuestario acometido por el Ayuntamiento en la Quinta de Torre Arias ha sido "muy importante pero tenemos que dotarle de contenido". El del Banco de España les parece "un proyecto que puede ser atractivo", sobre todo con la exigencia de "que tiene que haber uso público".

"Queremos compatibilizar que pueda tener un uso, además prestigioso por una institución como el Banco de España, con un disfrute público", ha remarcado el regidor, para insistir en darle uso a "un edificio en el que se ha invertido una cantidad de dinero importante para su rehabilitación y para su consolidación".

USOS "LEJOS DE LOS PREVISTOS"

Por su parte, la Coordinadora de Entidades de San Blas-Canillejas y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han mostrado su rechazo a la cesión al Banco de España al considerar que se trata de un uso "lejos de los previstos" en el Plan Especial de Protección de la finca.

Ambas entidades se suman así a la Plataforma Ciudadana de Defensa de la Quinta de Torre Arias y a la Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio en su oposición.

Según ha difundido la FRAVM en un comunicado, el Plan Especial de Protección establece que las edificaciones existentes podrán destinarse a "uso de equipamiento de tipo cultural y educativo preferentemente para actividades de investigación y de instrucción a la población sobre las características propias de la quinta dando prioridad a aquellas vinculadas con su pasado agropecuario". Además el documento subraya que "no se prevé la implantación de usos de titularidad privada" ni tampoco su desarrollo "en forma de concesión".

En esta línea, la entidad vecinal recalca que el Plan Especial se redactó para "conservar el carácter integral de la Quinta de Torre Arias, en su doble vertiente de finca de recreo y de explotación agropecuaria", así como para "establecer el destino del ámbito para usos dotacionales públicos" y garantizar "la gestión pública del ámbito, que asumirá directamente el Ayuntamiento".

A juicio de la Plataforma Ciudadana, la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de conjunto histórico recoge que el palacio, las caballerizas y el resto de edificaciones "configuran un conjunto indisoluble" y constituyen un "testimonio único y valioso" de lo que fue una quinta de recreo vinculada al desarrollo de técnicas agrícolas y ganaderas.

La FRAVM recuerda una sentencia de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló un Plan Especial aprobado por el Ayuntamiento y que contemplaba segregar la finca, ceder parte de sus edificaciones más singulares para usos educativos privados y levantar nuevas construcciones. Aquella resolución judicial supuso, a ojos de la entidad, "una importante victoria ciudadana" y un precedente "esencial para evitar cualquier intento de cesión para usos que nada tienen que ver con su esencia y singularidad".