Archivo - Mercado Municipal de San Antón en plena actividad. - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento cierra de manera temporal el Mercado municipal de Usera por "criterios técnicos y de seguridad", han trasladado fuentes de Hacienda, una vez recibidas las conclusiones técnicas trasladadas por la dirección facultativa de las obras de remodelación que se vienen desarrollando y a raíz de la decisión adoptada por unanimidad por la asamblea de comerciantes del mercado.

Durante el mes de julio se llevará a cabo una auditoría técnica para analizar el alcance de los daños detectados. "La seguridad de comerciantes, trabajadores y vecinos constituye su prioridad absoluta y, por tanto, la medida responde exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad, sin que exista margen de actuación distinto cuando está en juego la integridad de las personas", han insistido desde el equipo que abandera Engracia Hidalgo.

El Ayuntamiento ha destinado más de 1,7 millones de euros a la modernización del mercado de Usera en los dos últimos años y se acompaña ahora de un paquete adicional de medidas dirigido a minimizar el impacto del cierre sobre los 25 comerciantes que desarrollan su actividad en el equipamiento.

Entre estas medidas figuran la reubicación temporal y voluntaria en otros mercados municipales, el estudio de fórmulas de reequilibrio económico de la concesión, la congelación de tarifas y líneas específicas de ayudas para sufragar tanto los costes de adaptación y traslado como las tarifas en los mercados de destino, además de asesoramiento personalizado en materia de contratos, suministros, financiación y acceso a avales.

"VAMOS A HACER LO POSIBLE PARA QUE PUEDA REABRIR LO ANTES POSIBLE"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado desde Serrería Belga que el mercado presenta "problemas estructurales que obviamente presentan una serie de patologías que pueden poner en peligro la vida y la integridad física de las personas".

"Ante una situación de estas características lo que no podemos es permitir que se ponga en peligro esa vida, esa integridad física, tanto de los comerciantes como de las personas que van al mercado de Usera", ha insistido.

También se ha comprometido a que desde el Ayuntamiento van a "hacer todo lo posible para que se puede reabrir lo antes posible, pero siempre en las debidas condiciones de seguridad".