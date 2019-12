El Ayuntamiento comenzará esta semana una campaña de plantación de más de 15.000 árboles

Publicado 16/12/2019 11:12:51 CET

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid comenzará esta semana una campaña de plantación de más de 15.000 árboles mientras que el futuro Bosque Metropolitano está dando "sus primeros pasos", ha informado este lunes en la comisión del ramo el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

A una pregunta de Vox, Carabante ha puntualizado que la pavimentación de 3.000 alcorques deriva de una licitación del Gobierno anterior y que ellos revisarán "los 20.000 alcorques vacíos para que no haya uno sin árbol". Además ya se ha comenzado a identificar los titulares para obtener el suelo de la que será la Casa del Campo del norte, una propuesta de Vox.

Los votos de PP, Cs y Más Madrid, con la abstención del PSOE, sacaron adelante en Pleno la proposición de Vox para que Madrid cuente con un enorme nuevo pulmón verde, 'la Casa del Campo del norte', en el distrito de Fuencarral-El Pardo, un espacio que rondará las mil hectáreas y que sería cinco veces más grande que Central Park (Nueva York), 6,5 veces mayor que Hyde Park (Londres) y dos veces la extensión del Bosque de Boulogne (París).

Lo que no ha podido es dar una respuesta concreta a Vox sobre si impulsarán o no la Escuela de Jardinería anunciada aunque no ejecutada por el anterior Gobierno dado que primero tendrán que analizar si es más conveniente dotarse de más personal, con 350 jardineros en los parques históricos, o si se pretende mejorar la formación continua "tan necesaria para que esos jardineros mejoren su cualificación".

El portavoz en la comisión de Vox, Fernando Martínez Vidal, ha defendido la implantación de esta Escuela de Jardinería anunciada por "la extrema izquierda" el pasado mandato aunque sin dotación presupuestaria.