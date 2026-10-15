El Ayuntamiento se compromete a estudiar medidas que hagan factible "compensar de alguna manera" a comerciantes de Sol

Acampada en la Puerta del Sol, a 13 de octubre de 2026, en Madrid (España). Vox ha presentado este martes una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, ha reiterado que el Ayuntamiento de Madrid se compromete a estudiar medidas que hagan factible "compensar de alguna manera" a los comerciantes de Sol afectados por la acampada por la vivienda.

En rueda de prensa, y acompañada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, Hidalgo ha informado de que ayer estuvieron reunidos con los comerciantes de la Puerta al Sol "con el objetivo básico de manifestarles todo el apoyo y toda la ayuda desde el ámbito municipal".

"Ellos nos contaron su preocupación, lo que está suponiendo en materia de pérdida de negocio pero también en seguridad, en acceso al Metro. Realmente no solo son los de Sol sino también todas las calles adyacentes", ha advertido la delegada. "El Ayuntamiento estudiará las medidas que sean factibles de cara a compensarles de alguna manera por lo que puedan haber sufrido en sus respectivos negocios", ha señalado.