El Ayuntamiento se compromete a estudiar reivindicaciones de escuelas infantiles que estén dentro de sus competencias

Decenas de personas durante una concentración de docentes de escuelas infantiles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). Desde el martes 7 de abril, las escuelas infantiles de la Comunidad d - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, se ha reunido con la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI y se ha comprometido a estudiar aquellas que estén dentro del marco de competencias del Ayuntamiento, han informado fuentes del área.

Las dos partes se han emplazado a otra reunión próximamente y coincidido, según estas mismas fuentes, en que las 76 escuelas infantiles municipales "son especialmente bien valoradas por la comunidad educativa" con un modelo de pareja educativa (dos profesionales por aula) y por ratios bajas, "que permiten un mejor trabajo de los educadores y una atención individualizada a los menores".

"No obstante, somos conscientes de que este modelo no se aplica en toda España porque el Gobierno de España no lo ha regulado. Desde 2020 es su competencia exclusiva, según marca la LOMLOE, pero seis años después no han hecho nada. De hecho, han dejado al primer ciclo de Educación Infantil fuera del Anteproyecto de Ley que establecerá las ratios y condiciones educativas. Por eso apoyamos la petición de la Comunidad de Madrid de que se convoque una Conferencia Sectorial de Educación en la que se aborden estas cuestiones", han indicado.

El Ayuntamiento ha prorrogado los contratos de gestión de las escuelas infantiles municipales para "garantizar la estabilidad de los equipos y los proyectos educativos, fundamental para el desarrollo cognitivo y emocional de los menores, tal como además marca la ordenanza de 2016".

En la reunión han recordado que el Ayuntamiento exige a las empresas el cumplimiento de la legislación laboral vigente. El convenio del sector acordado por patronal y sindicatos se aplicará en todas las escuelas infantiles puestas en marcha en el año 2026: las de Fúcar (Centro) y Francisco Remiro (Salamanca). En las licitaciones vigentes, será de aplicación a partir del año 2028, según señala el propio convenio.