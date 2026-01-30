El Ayuntamiento concluye la reforma del campo de fútbol García de la Mata en Ciudad Lineal tras invertir 3,6 millones

La concejala de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, la vicealcaldesa, Inma Sanz, y la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en el campo de fútbol García de la Mata. - EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Madrid ha concluido la reforma del campo de fútbol García de la Mata, integrado en el Centro Deportivo Municipal San Juan Bautista de Ciudad Lineal, tras una inversión total de 3,6 millones de euros.

Así lo ha trasladado este viernes la vicealcaldesa, Inma Sanz, en su visita a este equipamiento junto a la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y la concejala de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez.

Los trabajos han incluido la renovación del césped artificial y de la instalación de iluminación, de la red del riego y de drenaje, así como la ampliación de las gradas existentes, sobre las que se han implantado unas nuevas con capacidad para 970 espectadores, lo que supone un aumento de 180 plazas, ampliándose también para ello la cubierta existente.

El proyecto también ha supuesto la renovación completa de los vestuarios, incorporándose uno para personas con movilidad reducida, incluyendo la eliminación de humedades, tratamiento de fachadas, nuevos solados, alicatados, falsos techos, carpinterías, sanitarios, fontanería, iluminación y climatización.

Asimismo, se han creado nuevos aseos para el público y se ha arreglado el muro de contención de cinco metros de altura que separa el campo de fútbol del centro deportivo municipal, ubicado en la parte superior.

BALANCE DE LAS INVERSIONES EN EL DISTRITO

Durante su visita, Sanz ha hecho un balance de las inversiones municipales realizadas en este distrito, donde el Ayuntamiento ha incrementado en 20,4 millones de euros el presupuesto desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde, de los 35,5 millones de 2019 a los 56 millones de este año.

La vicealcaldesa ha subrayado que el distrito se beneficiará en 2026 de 44,5 millones en inversiones territorializadas por parte de las diferentes áreas de gobierno, "casi cinco veces más que la izquierda en todo su mandato", según ha destacado, siendo el campo de fútbol "un ejemplo el compromiso del alcalde con todos y cada uno de los 21 distritos de la ciudad".

Del mismo modo, Sanz también ha puesto el foco en el proyecto de cubrición de la M-30 a la altura de Ventas, que cuenta con un presupuesto de casi 28 millones de euros, como "uno de los emblemas de la mayor transformación urbana que se ha producido en Madrid en los últimos 20 años".

En este marco, también se ejecutarán acciones como la construcción de un centro de cultura juvenil en la calle Canal de Panamá (4,3 millones); la ejecución del Bosque Metropolitano en la cuña norte de O' Donnell (3,3 millones); la reforma del centro deportivo La Concepción (2,5 millones); y las actuaciones de regeneración urbana en la calle Verdaguer y García, en el barrio de San Pascual de la Alegría (1,7 millones).

Este refuerzo presupuestario, según Sanz, se ha visto complementado con inversiones adicionales procedentes de remanentes, especialmente orientadas a la mejora de los centros educativos, invirtiendo así casi 4 millones de euros entre 2023 y 2025 en actuaciones en todos los colegios públicos y escuelas infantiles del distrito.

Asimismo, este año se destinarán 1,5 millones de euros adicionales de cara a "reforzar la calidad, seguridad y modernización" de todas las instalaciones educativas de Ciudad Lineal.

ACTUACIONES EN CIUDAD LINEAL DESDE 2019

Desde 2019, la Junta municipal ha finalizado y abierto a los vecinos la primera fase de las Obras de Remodelación Integral y Acondicionamiento de Parque de Las Tres Luces, con una superficie acondicionada de unos 5.400 metros cuadrados en esta primera fase y una inversión de 640.000 euros.

También se han ejecutado obras en el Centro Deportivo Municipal La Concepción, sustituyendo el césped artificial del campo de fútbol con mejora del firme (418.000 euros), remodelando los vestuarios en el pabellón y la piscina (292.000 euros), así como la pista de patinaje (121.000 euros), y sustituyendo el solado en la playa de la piscina climatizada (75.000 euros).

Además, se han habilitado nuevas pistas de petanca en el parque Calero (115.000 euros); se han realizado obras de mejora en las instalaciones deportivas elementales de ese mismo parque, de Vital Aza, de Plaza Orotava 1 y de Pueblo Nuevo (350.000 euros); se ha remodelado la zona verde en Avenida Marqués de Corbera, 64 (440.000 euros); y se han llevado a cabo obras en las instalaciones deportivas municipales básicas (IDB) Trece Rosas, Doctor Cirajas y Pueblo Nuevo-Ascao (900.000 euros).

En cuanto a las inversiones territorializadas, se ha instaladado un sistema de videovigilancia en el parque Calero (280.000 euros), se están llevando a cabo obras de reforma y acondicionamiento en la Escuela Infantil Municipal Tarabilla (1 millón de euros), obras de rehabilitación integral en la plaza de Platón (600.000 euros este año), obras de recuperación en Pinar de La Elipa (1,4 millones entre 2024 y 2025) y la tramitación de un nuevo centro deportivo municipal en Costillares.