El Ayuntamiento de Coslada defiende el traslado de la muestra de contenido sexual a otra sala para preservar a menores

El nuevo espacio propuesto se ubica en el mismo centro cultural

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Coslada ha defendido este jueves el traslado de la muestra de contenido sexual explícito del artista Rubén García a otra sala del Centro Cultural Antonio López "más adecuada" atendiendo a "una decisión técnica" con el objetivo de poder garantizar una "exposición involuntaria" de los menores que acudan a estas instalaciones.

Fuentes municipales han trasladado a Europa Press que han optado por esta vía tratando de buscar "una solución que garantice la libertad creativa del creador y al mismo tiempo velar por el bienestar de los niños y niñas".

"No ha habido ninguna cancelación, se le ha planteado al artista un cambio de ubicación de la exposición a una mejor sala con las condiciones técnicas más adecuadas en el mismo centro cultural, una planta más arriba, con la posibilidad de exponer por más tiempo. El artista dijo ayer que se lo iba a pensar", ha explicado la concejala de Cultura, Emilia Escudero.

En este sentido, Escudero ha remarcado que "de nada sirve" poner carteles de advertencia de contenido "no recomendado para menores de 18 años" si el espacio resulta ser "una zona de paso" en la que los menores "suben por las escaleras y en el ascensor a las aulas para realizar actividades culturales", algo que "inevitablemente" provoca que "vean la exposición de manera involuntaria".

Por ello, desde el Consistorio han trasladado esta solución al artista, dado que la nueva sala "sí cumple técnicamente con garantizar la no exposición involuntaria y donde el aviso por edad sí que tendría sentido". "A mí particularmente me gusta el trabajo en su conjunto, algunas piezas más que otras. Pero esto no va de gustos. Porque aún gustándome en términos generales, soy perfectamente consciente de que alguna de esas obras habrá padres que no querrán que sus hijos las vean", ha subrayado la edil de Cultura.

"Deseamos que podamos inaugurarla en los próximos meses y que la gente venga a verla y a conocer toda la estupenda programación que tenemos en Coslada en múltiples disciplinas. Yo creo que el buen arte te hace remover cosas dentro de uno mismo", ha sostenido. A su parecer, "el buen arte te tiene que hacer sentir, reflexionar, emocionarte, cuestionarte y sin duda, esta exposición es buen arte porque no deja indiferente, ahora bien, eso no es incompatible con hacerlo bien y con todas las garantías".