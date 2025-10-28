El Ayuntamiento crea brigadas 24 horas y reforzará el personal y los peinados de limpieza junto a contenedores

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid reforzará durante tres meses en 300 operarios el personal y los peinados de limpieza junto a los contenedores y se crearán una brigadas de limpieza operativas las 24 horas para incidencias en distritos, ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el Pleno al dar cuenta del informe técnico encargado al área que gestiona Borja Carabante.

También ha adelantado la intensificación de la coordinación entre Policía Municipal y los servicios de limpieza para incrementar la vigilancia y el posible aumento de la eficiencia sancionadora. "Fui el primero que dije que la limpieza viaria de las calles de Madrid no está en los estados que a nosotros nos gustaría pero eso no quiere decir que Madrid esté sucia. En la época en la que gobernaba Más Madrid con el PSOE de costalero era el primer problema. Ahora mismo es el cuarto", ha identificado en el Pleno de Cibeles.

Después de destacar la caída a "mínimos históricos" de las quejas y reclamaciones --se han reducido un 51% desde 2018, pasando de 2.831 a 1.443 en 2024--, el primer edil ha indicado que se percibe "un empeoramiento del estado de las calles", acusable a conductas incívicas de algunos ciudadanos y el sector comercial. El problema reside en "el abandono indebido de residuos".

Los resultados del informe elaborado por los técnicos se transforman en un plan para mejorar la limpieza de las calles tras detectarse un mayor abandono indebido de residuos junto a los contenedores de recogida en el de diversos.

"CONDUCTAS INCÍVICAS DE ALGUNOS CIUDADANOS Y EL SECTOR COMERCIAL"

Almeida ha aprovechado su intervención en el Pleno para poner el acento en el "esfuerzo sin precedentes" en la mejora de la limpieza de la mano de los nuevos contratos de limpieza, por los que se incrementó la inversión un 45% respecto a 2013 y que conllevaron para la ciudad el disponer en calle de casi 2.000 operarios más para estas labores, además de aumentar el presupuesto destinado a limpieza de 59,6 euros per cápita a los 86,31 actuales.

"La limpieza mejoró notablemente", ha asegurado. Sin embargo, con el estudio que se ha llevado a cabo a pie de calle durante las últimas semanas se ha detectado que se percibe "un empeoramiento del estado de las calles", acusable a conductas incívicas de algunos ciudadanos y el sector comercial.

El problema se localiza en el abandono indebido de residuos a pie de contenedor dado que los servicios de limpieza han constatado que "numerosos establecimientos comerciales no están cumpliendo con los horarios del servicio de recogida puerta a puerta y depositan sus residuos fuera o dentro de los recipientes, colmatándolos para el uso por parte de las comunidades de vecinos", recoge el informe.

ABANDONO DE ENSERES EN PUENTE, CARABANCHEL, USERA Y VILLAVERDE

A lo que ha sumado dicho informe que están apareciendo nuevos puntos de suciedad en determinados barrios debido a que los usuarios dejan sus residuos a pie de contenedor, con independencia de que se mantenga los recipientes vacíos.

Según el análisis técnico, se está produciendo un gran aumento de abandono de muebles y enseres, especialmente en Puente de Vallecas, Carabanchel, Usera y Villaverde, con una media de abandono del 90% frente al 50% del resto de distritos la ciudad. Ni se avisa a los servicios municipales para su retirada ni se respetan los días de recogida programada, ha concluido el informe.

Para reconducir estas conductas y mejorar el estado de limpieza de la ciudad, una de las principales medidas que contempla es el refuerzo del personal de limpieza y peinados para retirada de residuos en el entorno de los contenedores. Durante tres meses se incrementará en un número de aproximadamente 300 personas las destinadas a esta misión.

Además se va a poner a disposición de las Juntas de Distrito unas brigadas de proximidad para la limpieza las 24 horas para el traslado de las incidencias que se detecten a través de los ciudadanos, de forma que se puedan resolver de forma rápida las de mayor impacto mediante la movilización de los recursos necesarios, ya sean de limpieza, Selur, interbloques, recogida y contenerización.

El Gobierno municipal también reforzará la información y concienciación al sector comercial de toda la capital, con visitas a cada uno de los establecimientos, y a los ciudadanos en situados de los contenedores acerca del abandono de residuos y del correcto depósito de las diferentes fracciones de residuos.

Otra de las actuaciones contempladas en este plan es el seguimiento específico de contenedores vinculados a obras para evitar un efecto llamada. El Ayuntamiento garantizará que se retiren una vez finalizados los trabajos.

PATRULLAS ANTIGRAFITI

El Ayuntamiento de Madrid dedica más de 800 millones de euros a los servicios de limpieza de la ciudad, incluyendo el contrato del Selur (8,9 millones de euros), que entró en vigor en septiembre de 2022, con el que se activaron las patrullas antigrafiti, ha indicado Almeida.

A finales de ese mismo año también entró en funcionamiento el primer servicio de limpieza interbloques, desatendidas hasta la fecha, con 13 millones de euros. El grueso del presupuesto se lo lleva el contrato de contenerización, recogida y transporte de residuos (240,3 millones de euros), con el que se han renovado todos los contenedores de la ciudad y con el que se ha duplicado la frecuencia de recogida. En 2019 se recogían los residuos 14 veces a la semana y ahora, 27.

También se ha incrementado el número de puntos móviles y de proximidad y se ha ampliado el horario. La limpieza de las papeleras, de las zonas verdes y parques y jardines también cuentan con contratos específicos para mantener cada zona de la ciudad en las mejores condiciones posibles.