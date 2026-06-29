El Ayuntamiento da a Casa Árabe hasta el 1 de septiembre para que desaloje el edificio de Escuelas Aguirre

Archivo - Fachada principal de la Casa Árabe de Madrid, en Escuelas Aguirre - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid da a Casa Árabe hasta el 1 de septiembre para que desaloje el edificio de Escuelas Aguirre, ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras presentar una exposición en Conde Duque.

En declaraciones a la prensa, el alcalde ha recordado que ya dieron un voto de confianza a la gestión de Casa Árabe una vez que se produjo la salida de la Comunidad de Madrid. "Hoy en el patronato de Casa Árabe hemos manifestado que recuperamos la posesión del edificio, de Escuelas Aguirre y, por tanto, que Casa Arabe no podrá seguir en esa ubicación", ha trasladado.

Adoptan esta decisión tras "el chiringuito" en el que convirtió Casa Árabe "la biógrafa de Pedro Sánchez, Irene Lozano". Su gestión al frente fue "lamentabilísima, dejó en bancarrota a Casa Árabe y ahí están los informes del Tribunal de Cuentas, que apuntan a una responsabilidad contable de Irene Lozano".

Almeida ha incidido en que la gestión de Lozano supuso el "abandono del edificio", que adolece de "problemas estructurales importantes". "Hemos tratado de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores pero el ministro José Manuel Albares ni está ni se le espera en este asunto", ha reprochado.

El Ayuntamiento ahora recuperará formalmente el edificio de Escuelas Aguirre y acometerá obras urgentes de recuperación, conservación y consolidación porque no van a dejar "que se caiga". "Lo vamos a devolver al uso de todos los madrileños después de que Casa Árabe haya sido un despilfarro y un chiringuito de Irene Lozano, que lo dejó en bancarrota". "Hasta aquí hemos llegado", se ha plantado.

El Ayuntamiento sí ha manifestado su voluntad de "cooperar con Casa Árabe para que puedan encontrar otra ubicación y puedan continuar con la actividad". Sí ha puntualizado que no tienen intención de proporcionarles otro edificio municipal. En cuanto a los usos de Escuelas Aguirre, Almeida plantea que puede ser "perfectamente el cultural", pero siempre "para disfrute de todos los madrileños".