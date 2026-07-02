El Ayuntamiento se da un plazo "sin prisa" para relevar a Sánchez-Cervera en Coordinación de Alcaldía

La vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha señalado este jueves que el Ayuntamiento de Madrid se dará "el plazo que sea adecuado" y abordará "sin ningún tipo de prisa" la sustitución de la hasta ahora coordinadora general de Alcaldía, Inmaculada Sánchez-Cervera, cuyo cese se produce a petición propia y por motivos personales.

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha dado cuenta, en el capítulo de ceses y nombramientos, de la salida de Sánchez-Cervera, después de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, avanzara este miércoles que dejaba el Consistorio por razones personales y que la sucesión se tomaría "con cautela".

"Como ayer dijo el alcalde, en cuanto al puesto de la Coordinación de Alcaldía, se abre un periodo de reflexión ahora respecto a ese puesto", ha afirmado Sanz.

La portavoz municipal ha recalcado que el Gobierno municipal abordará esta situación "con tranquilidad" y ha defendido que existen "extraordinarios profesionales" en cada una de las competencias que coordinaba Sánchez-Cervera. "Nos daremos el plazo que sea adecuado para poder abordar esa sustitución sin tener ningún tipo de prisa", ha insistido Sanz.

"EXTRAORDINARIO TRABAJO"

La vicealcaldesa ha agradecido los servicios prestados por Sánchez-Cervera y ha destacado el "extraordinario trabajo" que ha desarrollado durante su etapa en el Ayuntamiento de Madrid, "con un enorme desempeño y valía".

Sanz ha explicado que Sánchez-Cervera solicita el cese por motivos personales y ha trasladado el agradecimiento del Gobierno municipal por el tiempo que ha dedicado al Consistorio. "Lo único que podemos hacer desde aquí es darle las gracias por todo este tiempo que ha dedicado al Ayuntamiento de Madrid y desearle el mejor de los futuros en las aventuras que ahora pueda emprender", ha señalado.

Almeida ya indicó este miércoles que el puesto de Coordinación de Alcaldía es "extraordinariamente importante y relevante" en el Ayuntamiento de Madrid, por lo que convenía tomar "con la debida cautela" la sucesión, más aún cuando queda un año para las elecciones y se trata de una responsabilidad "en pleno rodaje".