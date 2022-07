Ayuntamiento dice que concesionaria de 010 se quedará con todos los trabajadores y traslada la solución al plano estatal

Cs insiste en que no tiene cabida la subrogación y la izquierda alerta de la pérdida de la antigüedad

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Coordinación Territorial, Participación y Transparencia, Silvia Saavedra, ha asegurado que la nueva concesionaria del 010, el canal telefónico de atención a la ciudadanía de Línea Madrid, se quedará "con todos los trabajadores" --aunque Más Madrid y PSOE hayan alertado de la pérdida de derechos laborales como la antigüedad--, al tiempo que ha insistido en que la subrogación no tiene cabida y que la solución está en el tejado del Gobierno nacional.

"El Ayuntamiento desgraciadamente no puede hacer nada. Se tiene que solucionar a nivel estatal", ha declarado Saavedra sobre la subrogación de los trabajadores. Lo ha hecho en la comisión de Vicealcaldía, minutos antes de que trabajadores del 010, en huelga, se concentraran en la Plaza de la Villa como protesta ante la situación en la que viven.

El concejal socialista Álvaro Vidal ha trasladado el apoyo de su grupo a los trabajadores en este conflicto laboral y ha preguntado al área qué han hecho para mediar en él, tal y como se comprometió la vicealcaldesa, Begoña Villacís, con los representantes sindicales en el Pleno del mes de junio. "Reclaman hechos, no solo palabras", ha instado el concejal.

"Los trabajadores piden hechos", ha coincidido con la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez, que ha descrito la "ansiedad y rabia" que se ha apoderado de la plantilla porque llevan viendo desde enero de 2021 que esta situación iba a ocurrir. "Quinientos trabajadores no saben cuál es su futuro", ha advertido.

Silvia Saavedra, por su parte, ha querido trasladar el apoyo del Gobierno municipal a los trabajadores del 010 y el reconocimiento de su labor, para pasar a situar el problema "a nivel estatal" con el convenio del call center.

"Por pliegos administrativos no se puede crear la obligación de subrogar. Estas son las normas", ha aseverado Saavedra, después de apostillar que "el Ayuntamiento ha llevado a cabo actuaciones para mediar en el conflicto", a pesar "de que no tiene competencias". "El Ayuntamiento desgraciadamente no puede hacer nada, se tiene que solucionar a nivel estatal", ha insistido.

La delegada también ha remarcado que en el área no se han quedado quietos y prueba de ello es que Villacís se comprometió con los representantes sindicales a una mediación "para conseguir que ese conflicto no perjudique a los trabajadores". A eso ha sumado que ya se han reunido con la empresa saliente, Serveo, y con la entrante, NTT Data, para abordar cómo incorporar al personal. Ayer mismo lo hicieron con el sindicato CGT. "La voluntad de la adjudicataria es quedarse con todos los trabajadores", ha trasladado en la comisión.

"NO SE PUEDE JUGAR CON SU DERECHO A LA ANTIGÜEDAD"

El socialista Álvaro Vidal le ha reiterado su deseo por "que no se pierden ni empleos ni derechos laborales", en la misma línea que ha ido Pilar Sánchez, reclamando que el Ayuntamiento lidere una mesa de negociación y que "deje de esconderse tras un conflicto laboral".

"No se puede jugar con su derecho a la antigüedad", ha advertido la edil de Más Madrid afirmado que el Ayuntamiento sí puede hacer mucho más, incluso en un asunto en el que parece no tener competencias, lo que le ha llevado a recordar la intervención del alcalde de Sevilla en el conflicto de Abengoa. "Trabajen y contraten a un mediador profesional", ha planteado la concejala de Más Madrid.

La plantilla de 010-Línea Madrid ha vuelto este viernes a la huelga para defender los 500 puestos de trabajo y sus condiciones. La jornada de huelga, convocada por CC.OO., se repetirá los días 20 de julio, 5, 12, 19 y 26 de agosto y de manera indefinida a partir del 1 de septiembre.