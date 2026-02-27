El Ayuntamiento entregará sus premios por 8M a la Asociación Iraní Pro-Derechos Humanos y a la escritora Julia Navarro

Archivo - Una mujer se corta el pelo en una concentración contra la muerte de dos mujeres iraníes, frente a la embajada de Irán - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid entregará sus Premios Clara Campoamor por el Día Internacional de las Mujeres, el 8M, a la Asociación Iraní Pro-Derechos Humanos y a la escritora Julia Navarro.

La entrega de los reconocimientos se adelantará al viernes 6 en un acto institucional en el que cada año el Consistorio reconoce a aquellas mujeres o entidades con una trayectoria continuada en el compromiso con la igualdad real entre mujeres y hombres, ha informado el Ayuntamiento.

En su edición de 2026 esta distinción la recibirá la escritora y periodista madrileña Julia Navarro mientras que la Mención de Honor irá a la Asociación Iraní Pro-Derechos Humanos en España.

Julia Navarro tiene en su haber en su faceta de novelista títulos como 'El niño que perdió la guerra', 'Dime quién soy', 'Dispara, yo ya estoy muerto', 'La sangre de los inocentes', 'La Biblia de barro', 'Tú no matarás', 'La hermandad de la Sábana Santa' o 'Historia de un canalla', todos ellos en el top de los libros más vendidos en España. Una decena de sus novelas publicadas publicadas han sido traducidas en más de 30 países.

Navarro además despuntó como una de las primeras mujeres periodistas dedicadas a la crónica parlamentaria durante la Transición. Es conocida su postura crítica hacia la invisibilización de las mujeres a lo largo de la historia y ha reconocido su legado en uno de sus libros más personales, 'Una historia compartida'. Sus obras han servido también para poner el foco en las situaciones de violencia y desigualdad que sufren las mujeres en países como Afganistán o Irán.

Precisamente la Mención de Honor del Clara Campoamor 2026 es para la Asociación Iraní Pro-Derechos Humanos en España. Fundada en Madrid en 2009 por un grupo de iraníes residentes, esta organización no gubernamental da a conocer y condena la violación de los derechos humanos en Irán.

A través de sus manifestaciones denuncian cómo el régimen ejerce una represión sistemática contra las mujeres, son víctimas de una violencia de género estructural. 'Mujer, vida, libertad' ya es un símbolo de resistencia contra la opresión de las mujeres iraníes.