Ayuntamiento envía fotos al delegado de cuchillos y adoquines en tiendas de acampada y le advierte de acciones legales

La estatua del Oso y el Madroño durante la acampada en la Puerta del Sol, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol ha obligado a aplazar el montaje de la exposición '1776-We The Hispanics', - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid, como ha anunciado esta mañana el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha enviado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, un escrito con una serie de fotografías que recogen desde un cuchillo de grandes dimensiones hasta adoquines encontrados en tiendas de campaña de la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol, además de pintadas en la base del Oso y el Madroño en las que se puede leer 'Ayuso cuidado'.

El escrito, firmado por la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, se une al requerimiento enviado ayer para el levantamiento de la acampada, una "concentración ilegal que aún permanece como consecuencia de la inacción de esta Delegación del Gobierno".

Servicios municipales de seguridad y emergencias han constatado la existencia de "artículos punzantes, cuchillos, adoquines y otros objetos que pueden ser empleados como arma para causar lesiones a las personas que allí permanecen y transitan, o a los miembros de los Cuerpos de Seguridad".

"El posible uso de cualquiera de esos elementos en enfrentamientos o disputas supone una clara amenaza para la seguridad ciudadana, competencia de esa Delegación del Gobierno y de los Cuerpos y Fuerzas que de ella dependen", ha indicado Sanz al adjuntar las imágenes.

También "se han constatado graves actos vandálicos contra diversos bienes históricos y patrimoniales allí existentes y pintadas sobre los mismos, incluso en tono de amenaza hacia dirigentes políticos de esta región", en relación a las pintada en el Oso y el Madroño, que suponen igualmente un "uso incívico del mobiliario urbano y de las infraestructuras de la zona".

Esto se añade al "apelotonamiento de personas sobre el conocido monumento del Oso y el Madroño y la 'Ballena' de la estación de Sol" ocasionando "un peligro para la integridad física de los manifestantes y del resto de ciudadanos".

"Todo ello en una concentración que no ha dejado de crecer y que haría cada vez más difícil la actuación de los servicios de emergencias ante cualquier eventualidad que se pudiera producir", ha apostillado Sanz.

CRECIMIENTO DE LA ACAMPADA

La delegada da cuenta del "aumento de la extensión de la acampada" con varias bocas del suburbano y la 'Ballena' ya rodeadas por todos los lados menos la salida. Además, en el caso de la Real Casa de Correos, remarca que se han colocado más tiendas "completamente pegadas al vallado, de manera que no permiten el paso normalizado de vehículos".

Y lo mismo ocurre en el lado contrario, en la zona de la calle Preciados y Carmen, "poniendo en peligro tanto a los viandantes como a los propios acampados". "La colocación de estas tiendas impide igualmente la libre circulación de personas, no pudiendo atravesar libremente la Puerta del Sol de forma transversal, teniendo obligatoriamente que rodear la plaza", ha descrito.

Este conjunto de factores hace que "se haya dificultado significativamente" la posible circulación de vehículos de seguridad y emergencias y la evacuación en caso de amenaza, por lo que considera que "se ha incrementado de manera importante el riesgo para la seguridad de las personas en esa zona".

Además, para poder sujetar estas lonas, cartelería, tiendas y demás enseres se han utilizado cuerdas que se han atado a columnas, farolas, tensores de los toldos y todo tipo de elemento vertical existente en Puerta del Sol, así como en las vallas de alrededor de la estación de Renfe y de las salidas de Metro.

"AFECCIÓN AL PATRIMONIO HISTÓRICO"

El Ayuntamiento destaca la "seria afectación a un Bien de Interés Cultural en la categoría de conjunto histórico, protección que incluye la propia plaza, y forma parte además del conjunto histórico Recinto de la Villa de Madrid declarado Bien de Interés Cultural".

En ese sentido, tal y como les traslada la Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano del Ayuntamiento de Madrid, existe una "evidente afección del patrimonio histórico" que constituye "la Puerta del Sol y sus elementos, especialmente a alguno de ellos, como el Oso y el Madroño o la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

AUSENCIA DE COMUNICACIÓN

El Consistorio ha indicado que este martes la Delegación del Gobierno efectuó un comunicado indicando que la acampada en la Puerta del Sol estaba amparada por el ejercicio del derecho fundamental de reunión, "reconociendo así que la competencia es propia, como resulta evidente en base al ordenamiento jurídico".

Por ello, el Ayuntamiento de Madrid "desea conocer qué resolución y medidas ha dispuesto al respecto, en el ejercicio de las facultades que le corresponden conforme a la Ley Orgánica 8/1983 reguladora del derecho de reunión, en el que se establecen una serie de requisitos para que pueda considerarse conforme a derecho, tal y como ocurre con cualquier manifestación o convocatoria que se celebra en la ciudad".

Igualmente se reitera la advertencia expresa que, en el supuesto de que la Delegación "siga sin actuar de acuerdo a sus obligaciones y no adopte las medidas a su alcance para el restablecimiento de la legalidad en la zona de la Puerta del Sol de Madrid, se llevarán a término las actuaciones legales que procedan".