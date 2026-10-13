Ayuntamiento envía otro requerimiento al delegado ante "grupos radicales" y "daños patrimoniales" por acampada que crece - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha enviado otro requerimiento más al delegado del Gobierno, Francisco Martín, exigiéndole el levantamiento de una acampada en la Puerta del Sol al percibir "un notable crecimiento del asentamiento con la instalación de nuevas tiendas", con consecuencias directas en una hipotética evacuación, además de la presencia de "grupos radicales de extrema izquierda" y "daños patrimoniales" en la plaza.

El requerimiento, al que ha tenido acceso Europa Press, incluye fotografías del monumento ecuestre a Carlos III y de la estatua de la Mariblanca vandalizados con grafitis, además de instantáneas donde se aprecia a personas con el rostro cubierto y encapuchadas "portando palos y en actitud vigilante".

Firmado por la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, el requerimiento traslada a Martín "nueva información relativa a la concentración ilegal, que la Delegación de Gobierno consiente, extendida hacia las calles aledañas desde hace varios días, sin que se haya comunicado a esta Administración la adopción de medida de ordenación y seguridad por la autoridad competente", Delegación, conforme establecen los artículos 5.b) y 10 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.

Explica la también vicealcaldesa que la información que ahora se remite ha sido facilitada por distintos servicios del Ayuntamiento y permite reflejar la situación actual, "aunque es una obviedad que esta realidad es perfectamente conocida" por el delegado, "a pesar de su completa inacción".

Desde el equipo de Gobierno municipal detallan que a partir del día 1 de octubre se produjo un crecimiento del asentamiento en la Puerta del Sol con la instalación de nuevas tiendas de campaña en distintos puntos de la plaza y las calles aledañas, "lo que conlleva una mayor situación de peligro en el caso de evacuación".

LA IMPREVISIBILIDAD DE LOS ANCLAJES DE TIENDAS Y PLÁSTICOS

"También se observa cómo hay nuevo mobiliario urbano que es utilizado para hacer anclajes de las tiendas y los plásticos que las cubren, aumentando la situación de tensión que ya venía soportando por estos nuevos amarres, siendo imprevisible el comportamiento que pueda manifestar", advierten desde Cibeles.

En cuanto a la movilidad en la zona, "al estar completamente limitada la libertad de circulación dentro de la plaza por las características del asentamiento, se ha incrementado el problema de acceso transversal para los peatones, que se ven obligados a rodear el asentamiento", sin obviar el tránsito de vehículos de carga y descarga o servicios de emergencias o las posibles dificultades de cualquier evacuación que fuera necesaria en las estaciones de Metro y Cercanías.

En el comunicado el Ayuntamiento advierte de "una suerte de control de acceso a la acampada por personal propio de los colectivos allí asentados, produciéndose de facto un completo cierre al uso de la plaza por parte de cualquier ciudadano que no sea 'aceptado'". Estarían al cargo algunas personas "pertenecientes a distintos grupos radicales de la extrema izquierda madrileña".

LANZAMIENTOS DE BOTELLAS CONTRA POLICÍAS MUNICIPALES

En este punto abordan los altercados de la tarde noche del 3 de octubre contra policías municipales, quienes sufrieron hostigamiento, insultos y ataques al arrojarles objetos contundentes como botellas de cristal y latas. El objetivo fue la Comisaría de Centro Sur, en la calle Montero, indican.

En la madrugada del día 4, agentes municipales de paisano observaron a "unos 30 encapuchados con objetos contundentes que se preparan para dirigirse nuevamente desde Sol a la comisaría de Montera, aunque finalmente se disolvieron ante la presencia policial". El hostigamiento se ha reproducido con "varios periodistas de distintos medios de comunicación".

"En cualquier momento podría suponer riesgos mucho mayores para la integridad física", han advertido. Se insiste en que el Ayuntamiento "no ha recibido comunicación relativa a la adopción de medidas de ordenación y seguridad por esa Delegación del Gobierno, autoridad competente".

"PUEDE COMPROMETER DE FORMA SIGNIFICATIVA LA SALUBRIDAD"

Unido a que los servicios de salud pública municipales han concluido que la acampada "puede comprometer de forma significativa la salubridad", con puntos de distribución y almacenamiento de alimentos y agua y zonas que generan diariamente una cantidad importante de residuos, lo que se traduce en "un riesgo para la proliferación de plagas", especialmente roedores y cucarachas.

También abordan el "hacinamiento crítico" de las tiendas, adosadas unas a otras, con "una completa inexistencia de instalaciones higiénico-sanitarias, constando que se está produciendo una defecación y micción incontrolada en los alcorques, esquinas y pavimentos". "En todo el perímetro del asentamiento se percibe un olor a orina y descomposición orgánica", han descrito, situación agravada por la humedad provocada por las lluvias.

QUE PAGUE QUIEN HA PROVOCADO LOS DAÑOS Y QUIEN LO HA PERMITIDO

El Ayuntamiento ha avanzado, aún a falta por conocer la afección concreta en una plaza Bien de Interés Cultural, la existencia de daños, "que en algunos casos van a ser muy relevantes", por ejemplo, en el Oso y el Madroño y en otras dos esculturas, la de Carlos III y la Mariblanca. Conllevarían responsabilidades penales y patrimoniales.

En el requerimiento no se olvidan de "la gravísima incidencia que esta acampada ilegal está teniendo en el comercio local", con "importantes pérdidas económicas" y que podría afectar al mantenimiento de empleos o cierres.

Unido a las autorizaciones concedidas para organizar iniciativas culturales por la Hispanidad, con contrataciones de servicios auxiliares que eran necesarios para su desarrollo y que no se han podido celebrar en este espacio, lo que "generará cuantiosos perjuicios económicos".

"Parece razonable que el resarcimiento de todos estos daños, así como de los costes que este Ayuntamiento deba asumir para recuperar completamente la plaza, tanto en limpieza como en mobiliario urbano y monumentos, deba corresponder a quien ha provocado esta situación acampando allí de manera ilegal y también a quien, con su dejación de funciones e inacción, ha permitido y sigue permitiendo que esto ocurra", en referencia a Martín. Por el momento no ha podido empezar la instalación navideña en Sol.

CUCHILLOS Y ADOQUINES

El Ayuntamiento afea a Delegación la falta de comunicación y medidas ante un requerimiento anterior que acreditaba la presencia en la acampada de "artículos punzantes, cuchillos, adoquines y otros objetos que pueden ser empleados como arma".

"También este pasado fin de semana se ha podido acreditar como personas presentes en el asentamiento contaban con palos, en ocasiones de hierro y en otras de madera, así como elementos para dificultar o impedir su identificación como capuchas, pasamontañas o mascarillas", han descrito sobre "una clara amenaza para la seguridad ciudadana y para las fuerzas del orden público".

Igualmente han advertido a Delegación la permisividad a distintas marchas por la ciudad de la que no les consta que hayan sido comunicadas por los convocantes y sobre las que tampoco consta información operativa a los efectivos policiales, "con el consiguiente riesgo que esto conlleva, entre otras cosas, para la seguridad vial de peatones y conductores en las zonas afectadas".

De nuevo el Ayuntamiento reitera a Delegación, con la normativa en la mano, que "en el supuesto de que siga sin actuar de acuerdo con sus obligaciones y no adopte las medidas a su alcance para el restablecimiento de la legalidad, se llevarán a término las actuaciones legales que procedan".