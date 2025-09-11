Ayuntamiento estudia jurídicamente la pancarta de MM y Sanz exige a grupos responsabilidad ante mensajes "antisistema"

Más Madrid despliega una bandera de Palestina y pancartas en el Edificio de Grupos: "Sí, es un genocidio". - EUROPA PRESS

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, con Borja Fanjul a la cabeza, está estudiando jurídicamente la pancarta colgada por Más Madrid en sus balcones del Edificio de Grupos Políticos --en la que afirman que lo que ocurre en Gaza sí es un genocidio--, según ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, quien ha exigido a las formaciones políticas "responsabilidad ante lo que pueda ocurrir" en la etapa final de la Vuelta Ciclista de este domingo después de que se hayan escuchado determinados "llamamientos antisistema".

"No me parece un camino adecuado abrir esa espita porque se podrían poner muchas pancartas, de muchos tipos, si se hiciera por parte de todos los grupos municipales y no me parece que sea la manera", se ha posicionado la también vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias.

Sanz se ha mostrado "muy contundente" exigiendo a los grupos municipales "responsabilidad ante lo que pueda ocurrir el domingo en la ciudad de Madrid porque cualquier protesta pacífica es legítima en una democracia, se esté de acuerdo o no con ella, pero algunos llamamientos que se están haciendo prácticamente antisistema por parte de algunos miembros de partidos que forman parte del Gobierno de España son muy peligrosos".

"Vamos a exigir responsabilidades y hacemos un llamamiento a que se pueda celebrar de la mejor manera posible pero algunos llamamientos que se están haciendo por parte de concejales de este Ayuntamiento no son responsables", ha manifestado.

Más Madrid ha desplegado este jueves en sus balcones del Edificio de Grupos Municipales una bandera de Palestina y dos pancartas para sumarse a las "muestras de solidaridad" con el pueblo palestino y criticar la declaraciones que realizó el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el Pleno del Estado de la Ciudad, donde aseguró que "no hay genocidio" en Gaza.

La primera pancarta reza 'Sí, es un genocidio', mientras que el segundo dice 'Stop al genocidio en Gaza, Palestina libre'. Ambas lucirán durante este fin de semana, coincidiendo con la llegada a la Comunidad de la Vuelta Ciclista a España, sin que ningún cargo del partido vaya a estar presente en la etapa final. Tras el despliegue de los carteles, los concejales de la formación han clamado 'Que viva la lucha del pueblo palestino' o 'Free Palestine'.