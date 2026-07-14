Ayuntamiento estudia recurrir el auto que impide desalojar apartamentos San Francisco al ver "problemas de seguridad"

Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles, a 15 de septiembre de 2023, en Madrid (España). El Palacio de Cibeles, antiguo Palacio de Telecomunicaciones y actual sede del Ayuntamiento de Madrid, cuenta con un gran espacio cultural y varias s - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid estudia recurrir judicialmente el auto de un juzgado que le deniega la autorización judicial para entrar en uno de los apartamentos municipales San Francisco para personas mayores y ejecutar así el desalojo temporal justificado en que adolecen de "un problema de seguridad" y necesitan acometer obras de conservación y rehabilitación en el inmueble, ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde Pozuelo.

"A nuestro juicio hay problemas técnicos que afectan a la estructura y a la seguridad del inmueble", ha insistido Almeida, que ha apostillado que "es cierto que ayer hubo un auto del juez que no dio la razón al Ayuntamiento pero también es cierto que ha habido dos autos de dos jueces diferentes que sí lo han hecho y que han permitido que los vecinos se pudieran ir".

Almeida se ha dirigido al usuario de ese apartamento asegurándole que el Ayuntamiento le va a dar "una alternativa, como ya se la ha dado a la mayoría de los vecinos de los apartamentos, que va a poder volver a él sin incremento de renta, sin pérdida de ningún tipo de derechos".

"Creo que es razonable pedirle a ese usuario que entienda que esto no lo hacemos por porque está garantizado que vamos a ejecutar las obras, que van a volver, con la misma renta, pero que hay un problema de seguridad", ha reiterado.