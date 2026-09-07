El Ayuntamiento estudiará alargar el cierre de temporada de las piscinas municipales el próximo verano

Archivo - Una piscina vacía, durante la apertura de las piscinas públicas de Madrid para la temporada de verano 2026, en el Parque deportivo Puerta de Hierro, a 15 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que el Ayuntamiento estudiará de cara al próximo verano "cualquier opción" para mejorar la gestión de las piscinas municipales de la capital y el servicio que prestan, como es alargar el cierre de la temporada.

"Nosotros lo vamos a estudiar en todas las circunstancias", ha contestado el regidor al ser preguntado por la posibilidad de mantener abiertas durante más tiempo las piscinas municipales.

Precisamente, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha reclamado este mismo lunes a Almeida que estudie esta posibilidad ante el episodio de altas temperaturas que atraviesa la capital a comienzos de septiembre.

Almeida ha recordado, ante una oposición que "se queja mucho", que este año se ha alcanzado el mayor número de piscinas disponibles en Madrid, tanto al aire libre como cubiertas con solárium. "Esto no es hacer propaganda, es un dato real: nunca ha habido tantas piscinas abiertas en Madrid como este año", ha aseverado.

Desde la nueva sede de Siemens en España, el alcalde también ha destacado a los medios que hacía aproximadamente 30 años que no se incorporaban instalaciones de este tipo en la capital. Asimismo, ha recordado que desde su Gobierno se ha apostado por las piscinas municipales anticipar la temporada de baño del 1 de junio al 15 de mayo, Día de San Isidro.