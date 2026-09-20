El Ayuntamiento exige al Gobierno que incremente recursos en Cercanías para tener un transporte "más competitivo"

Archivo - Un tren de Cercanías en la estación de Atocha (Madrid). - CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha exigido este domingo al Gobierno central que incremente los recursos destinados a Cercanías "para que también sea competitivo" y tener de esta manera "un sistema de transporte público más fortalecido" en la capital.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios durante la Fiesta de la Movilidad, donde ha destacado que el Consistorio ha incorporado desde 2019 a "cerca de 1.600 conductores" a la Empresa Municipal de Transporte. Precisamente, este sábado un total de 1.431 aspirantes se presentaron al examen para optar a las nuevas plazas de conducción de autobuses en la compañía pública.

"Hemos cerrado con 480 millones de viajeros el año pasado, que son casi 30 millones más de viajeros que en el año 2019, y seguimos siendo el modo de transporte que más crece. Mientras que Metro de Madrid y la EMT crecen, Cercanías pierde viajeros", ha afirmado el delegado.

Por ello, Carabante ha instado a la Administración del Estado a reproducir "exactamente lo que están haciendo la Comunidad y el Ayuntamiento" en el sistema de transporte público, "incremenando los recursos humanos, incrementando también el presupuesto y mejorando toda la frota", ha insistido.