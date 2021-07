Ayuntamiento garantiza la protección de Ciudad Lineal de Arturo Soria pero descarta suspender licencias de edificación

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha trasladado este miércoles su compromiso con la protección de la Ciudad Lineal de Arturo Soria pero ha descartado una propuesta para la suspensión de licencias de edificación residencial en la zona para garantizar su desarrollo económico.

Así lo ha indicado Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano, durante el debate en el Pleno de Cibeles de una propuesta del PSOE encaminada a la protección de un área de esta zona y que ha salido adelante, con una enmienda de adición de Vox, con el voto en contra de Ciudadanos y PP y el apoyo del resto.

En concreto, los socialistas reclamaban "de manera inmediata y con carácter urgente la tramitación de una Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU) de 1997" para delimitar un Ámbito de Planeamiento Específico que reconozca este lugar "como elemento antecesor y embrionario de las colonias históricas, planteando la conservación y protección de las características morfológicas y tipológicas del medio urbano del conjunto, la edificación y los usos, como integrantes del patrimonio histórico y cultural y legado de un Hijo Predilecto de esta Villa".

Asimismo, exigían protección también para otros elementos relacionados con este legado que queden fuera de este área con su incorporación al Catálogo de Edificios Protegidos, al de Parques Históricos y Jardines de Interés y al Catálogo de Árboles Singulares.

El delegado de Desarrollo Urbano del Consistorio ha calificado de "voluntariosa" esta iniciativa en cuanto a los objetivos que persigue pero "volátil" en la forma de conseguirlos. Así, ha recalcado que "no aporta nada nuevo" ya que el Ayuntamiento garantiza la protección de esta zona.

"Lo primero se hizo y lo segundo se está haciendo", ha recordado al PSOE, partido al que ha tendido la mano "para continuar con esta labor" de protección aunque ha defendido que no se puede paralizar "el desarrollo económico" de la zona al intentar actuar sobre "dos millones de metros de suelo".

Una suspensión de licencias de edificación residencial, ha señalado, que no puede ser aprobada "porque no es legal" en base a la jurisprudencia de la Ley del Suelo de 2001 y porque "Madrid no puede parar y estar a la decisión de unos políticos sin base a ningún criterio técnico".

"Entiendo que en la oposición hace mucho frío", ha recalcado a los socialistas, a los que ha recriminado esta propuesta que tiene como objetivo, ha dicho, proteger 'Villa Menchu', uno de los últimos palacets de la Ciudad Lineal de Arturo Soria, "para hacer un Peironcely", en referencia a la casa forografiada por Robert Capa en la Guerra Civil.

Frente a ello, desde el PSOE, la edil Mar Espinar ha reclamado la necesidad de proteger los "bienes tangibles e intangibles" de Arturo Soria y su modelo urbanístico de "integración social". "No dejemos que las hienas nos ronden más", ha llamado para defender "acciones inmediata que impidan la destrucción de los pocos vestigios que quedan" de su legado.

Desde Vox, Pedro Fernández ha defendido que solo se pueda proceder a la suspensión de licencias en un periodo de tiempo concreto para garantizar el respecto de los derechos adquiridos por parte de los propietarios y ha recriminado al PSOE su propuesta de "hundir" todo el desarrollo urbano y urbanístico de esta zona.

"Deberían replantearse que el término medio es bueno. La izquierda no puede estar siempre justificando los extremos. O arrasa o lleva la protección a niveles disparatados", ha lamentado.