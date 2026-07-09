El Ayuntamiento instalará dos grandes pantallas en Madrid Río para seguir el partido del Mundial este viernes

Aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Portugal en el evento de la Plaza Selección en la Plaza de Colón, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). El partido entre España y Portugal, que correspon - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid instalará dos grandes pantallas en la zona de Puente del Rey de Madrid Río para seguir el partido de cuartos de final que enfrentará en el Mundial de Fútbol este viernes a la selección española contra la belga.

Estas dos pantallas se sumarán a la desplegada por la Federación Española de Fútbol en la plaza de Colón. La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha hecho el anuncio en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno después de recordar que se comprometieron a instalar pantallas a partir de cuartos de final.

"A partir del partido de mañana de cuartos de final, y esperemos que haya algunos más hasta esa final, abriremos dos nuevas pantallas en Madrid Río", ha explicado Sanz. La semifinal será el martes y el domingo de la próxima semana tendrá lugar la final.