Archivo - Contenedores de basura, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Ayuntamiento de Madrid ha empezado a girar los recibos de la tasa de basuras este mes de septiembre. El recibo se debe abonar en una sola cuota, y podrá domiciliarse a pa - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha interpuesto en lo que va de 2026 hasta 6.340 multas por depositar basura incorrectamente a los pies de los contenedores.

Es la cifra que ha aportado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, a través de su cuenta en la red social 'X'.

Carabante también ha anunciado que desde esta semana --el viernes se celebra el Black Friday-- el Ayuntamiento intensificará la vigilancia a pie de contenedor para el correcto depósito de los residuos, además de reforzar la frecuencia de recogida de todas las fracciones.

El dispositivo incluye patrullas conjuntas de agentes de Policía Municipal de paisano e inspectores de limpieza, que intensificarán los controles en las zonas con mayor incidencia de abandono indebido de residuos, y sancionarán a quienes incumplan la ordenanza vigente, ha desgranado el Consistorio en un comunicado.

Especialmente se centrará en diez puntos negros situados en Chueca y Lavapiés (Centro), en el barrio de Trafalgar (Chamberí), Castillejos y Bellas Vistas (Tetuán), en el barrio de La Chopera (Arganzuela), en el barrio de Salamanca (Salamanca), en Pueblo Nuevo (Ciudad Lineal), y en San Diego (Puente de Vallecas.