El Ayuntamiento de Madrid autoriza el nuevo servicio de bus turístico con tres rutas y frecuencias de 15 minutos

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha resuelto las autorizaciones para la prestación del nuevo servicio de autobús turístico en la capital, que contará con tres rutas diferenciadas, frecuencias de 15 minutos y un itinerario especial de Navidad.

Así consta en el decreto del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), por el que se adjudican las autorizaciones a las empresas Autocares Casanz, Big Bus Madrid y Viajes Alsa-Julià Travel. A partir de la publicación, las compañías disponen de un plazo de tres meses para iniciar la actividad.

La medida, según detalla el Ayuntamiento en un comunicado, se enmarca en la nueva Estrategia de Movilidad Turística y actualiza el modelo del autobús turístico en la ciudad mediante la definición de tres itinerarios anuales que permitirán a los visitantes conocer el Madrid histórico, el eje Castellana-Santiago Bernabéu y el área de Alcalá-Ventas, además de una ruta específica durante el periodo navideño.

El Consistorio ha limitado a tres el número de operadores con el fin de compatibilizar el uso del espacio público por parte de los vecinos con las ventajas que los servicios de transporte turístico urbano colectivo suponen para la economía y la movilidad de la ciudad, evitando que más de una ruta circule en el mismo sentido de una vía.

Cada una de las empresas autorizadas deberá abonar un canon anual de 275.000 euros y la autorización tendrá una vigencia de cuatro años. Para acceder a la concesión, las compañías han debido acreditar una solvencia económica con un volumen de negocio mínimo anual de un millón de euros y experiencia previa en la prestación de este servicio en ciudades de al menos 500.000 habitantes durante los últimos tres años.

TRES RUTAS CON CABECERA EN NEPTUNO

El pliego establece tres rutas de carácter anual, todas con salida y llegada en la plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno). La primera, 'Madrid Histórico', tendrá una extensión de 14 kilómetros, 14 paradas y un tiempo estimado de 85 minutos, recorriendo enclaves como el paseo del Prado, Gran Vía, el entorno del Palacio Real y el Madrid de los Austrias.

La segunda ruta, 'Madrid Moderno: Castellana-Santiago Bernabéu', contará con un recorrido de 11 kilómetros, diez paradas y una duración aproximada de 70 minutos, atravesando el eje Prado-Recoletos-Castellana y zonas como Nuevos Ministerios o el estadio Santiago Bernabéu.

La tercera, 'Madrid Actual: Alcalá-Plaza de Toros', tendrá una extensión de 12 kilómetros, diez paradas y un tiempo estimado de 75 minutos, conectando la Puerta de Alcalá, el entorno de Ventas y barrios como Malasaña o Callao.

A estas se sumará a final de año una ruta navideña, que se prestará del 23 de noviembre al 7 de enero, con salida y llegada en la calle de Alfonso XII, sin paradas, un recorrido de 7,8 kilómetros y una duración aproximada de 60 minutos.

AUDIOGUÍAS EN 10 IDIOMAS Y SOLO EN PARADAS AUTORIZADAS

El Ayuntamiento ha precisado que las rutas anuales se prestarán durante todo el año, salvo el 25 de diciembre y el 1 de enero, con un horario mínimo obligatorio de 10 a 18 horas, ampliable entre las 9.30 y las 20.30 horas. La frecuencia por operador y ruta será de entre 60 y 15 minutos, de modo que no podrá circular más de un autobús de la misma empresa con menos de 15 minutos de diferencia.

El Consistorio ha señalado que podrá regular los horarios e intervalos de salida para mejorar la movilidad y evitar así que autobuses de distintos operadores coincidan en los mismos tramos. Asismismo, ha apuntado que la tarifa deberá ser "sensiblemente superior" a la del transporte público, conforme a la normativa estatal.

Los vehículos que utilicen los operadores deberán contar con clasificación ambiental CERO emisiones o ECO y, al cumplirse un año desde el inicio de la actividad, al menos el 25% de la flota tendrá que ser eléctrica. Serán autobuses de dos pisos, con el superior descubierto y capota plegable, totalmente accesibles para personas con movilidad reducida y equipados con rampa.

Además, dispondrán de audioguías georreferenciadas en diez idiomas, megafonía, sistema integrado de venta y validación de billetes y un guía turístico distinto del conductor en cada vehículo. El equipamiento y mantenimiento de las paradas corresponderá al Ayuntamiento, mientras que las empresas deberán mantener actualizada la información y facilitar la compra anticipada mediante códigos QR.

Igualmente, el Ayuntamiento ha explicado que la recogida y descenso de pasajeros solo podrá realizarse en las paradas autorizadas y los autobuses deberán detenerse el tiempo estrictamente necesario para evitar interferencias en la circulación.