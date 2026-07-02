El Ayuntamiento de Madrid da luz verde al proyecto de urbanización de la Operación Campamento

Archivo - Obras de demolición de varios edificios del acuartelamiento Teniente Muñoz Castellanos, en los antiguos cuarteles de Campamento, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves de forma definitiva el proyecto de urbanización de la operación Campamento, en el distrito de Latina, un desarrollo de más de 2 millones de metros cuadrados que contempla 10.700 viviendas, de las que hasta el 65% contará con algún tipo de protección.

Así lo ha anunciado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, después de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, avanzara este martes en el Pleno del Estado de la Ciudad el "desbloqueo definitivo" de la operación.

El proyecto está promovido por Casa 47 Entidad Pública Empresarial y será supervisado por el Ayuntamiento de Madrid a través del Área de Obras y Equipamientos. La actuación supondrá una inversión de más de 383 millones de euros.

En relación con esa supervisión, la vicealcaldesa ha señalado que corresponde al Ayuntamiento velar por que el proyecto de urbanización cumpla con lo planificado en materia de zonas verdes, viarios, dotaciones y parcelas de vivienda. Sanz ha asegurado que el Consistorio dará "total y absoluta prioridad" a esta actuación, aunque ha recalcado que, a partir de ahora, los plazos dependerán del promotor, Casa 47, al que ha pedido que otorgue al proyecto la prioridad que requiere.

Sanz ha destacado que se trata de "una grandísima noticia" tras "tantos años" en los que esta zona ha permanecido pendiente de desarrollo, y ha subrayado que el Consistorio ha realizado "un esfuerzo extraordinario" desde el punto de vista urbanístico para que las viviendas puedan construirse cuanto antes.

El ámbito tiene como eje longitudinal el paseo de Extremadura, en su tramo comprendido entre las avenidas de los Poblados y de la Aviación, dentro de los barrios de Campamento y Las Águilas. Además, permitirá articular esta zona del oeste de Madrid con espacios metropolitanos y regionales próximos, como Pozuelo de Alarcón y Alcorcón.

10.700 VIVIENDAS Y 7.000 CON PROTECCIÓN

La operación Campamento permitirá levantar 10.700 viviendas, de las que aproximadamente 7.000 tendrán algún tipo de protección pública. De ellas, 3.800 se destinarán a Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado, 2.100 a Vivienda con Protección Pública Básica y 1.100 serán viviendas en régimen de alquiler. Las 3.700 restantes serán de vivienda libre.

Además del uso residencial, el proyecto reserva 93.340 metros cuadrados de edificabilidad para comercio y 59.048 metros cuadrados para oficinas. La superficie destinada a redes públicas asciende a 1.563.420 metros cuadrados.

Entre los principales usos previstos figuran los viarios interiores, con 560.980 metros cuadrados; los espacios públicos arbolados, con 210.872 metros cuadrados; la red local de equipamientos sociales, con 180.904 metros cuadrados; las zonas verdes, con 154.169 metros cuadrados; los usos dotacionales públicos, con 147.719 metros cuadrados, y otros 23.074 metros cuadrados para equipamientos sociales.

El proyecto incluye 22 zonas verdes en el interior del ámbito, entre las que destacan el pinar ya consolidado del Centro Deportivo Militar de la Dehesa y el parque del extremo noroeste, atravesado por el arroyo Valchico. También se prevé la plantación de hasta 8.000 árboles.

Asimismo, se mantendrán las instalaciones existentes del Servicio Geográfico del Ejército y del Centro Militar de Veterinaria como dotaciones públicas.

TRES FASES Y SIMULTANEIDAD DE OBRAS

La urbanización se ejecutará previsiblemente en tres fases, que podrán acometerse de forma independiente o agrupada en función de las necesidades del promotor. Las fases 1 y 2 comprenden los terrenos situados al sur del ámbito y tienen vocación de desarrollo conjunto, aunque podrán ejecutarse por separado.

La fase 3 incluye los terrenos situados a ambos lados de la A-5 y al norte de esta infraestructura, condicionados por la redacción del proyecto y posterior ejecución del soterramiento de la autovía a su paso por el ámbito.

Sobre esa tercera fase, Sanz ha explicado que existen condicionantes vinculados al propio desarrollo de la operación Campamento y a la redacción del proyecto de soterramiento de la A-5, por lo que ha considerado "pronto" concretar plazos. No obstante, ha defendido que la división en tres fases permitirá avanzar "lo más rápido posible" con las dos primeras y concretar posteriormente la tercera, ligada a esa actuación.

Sanz ha puesto el acento en la modificación impulsada por el Ayuntamiento en los últimos años para permitir que las fases de urbanización puedan simultanearse con las de construcción. Según ha explicado, esta medida busca acortar plazos para que las viviendas puedan estar disponibles "cuanto antes".

En cuanto a los plazos, Sanz ha defendido que el Ayuntamiento ha "corrido" en todo lo que dependía de la administración municipal, especialmente en la tramitación urbanística y en habilitar la posibilidad de que la urbanización y la construcción puedan desarrollarse al mismo tiempo. Ahora, ha señalado, corresponde a Casa 47 y al Ministerio dar los siguientes pasos, por lo que ha pedido al Gobierno de España que actúe "con toda la prisa" para que esta actuación sea una realidad lo antes posible.

El alcalde ya defendió el martes que "sin el Ayuntamiento de Madrid no hay operación Campamento" y afirmó que con este equipo de Gobierno "se desbloqueará después de décadas" una actuación clave para el desarrollo de toda la zona oeste de la capital.