El Ayuntamiento de Madrid destina 12,5 millones para sustituir calderas de carbón y gasóleo antes de 2022

El 31 de diciembre de 2021, fecha límite para el funcionamiento de las calderas de carbón

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid ha dado luz verde al gasto de 12,5 millones de euros en subvenciones para la renovación de instalaciones térmicas de calefacción (carbón y gasóleo) y climatización de toda la ciudad, tal y como ha anunciado la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, en rueda de prensa.

Se trata así de impulsar la climatización eficiente de bajas emisiones incentivando la renovación de estos sistemas para reducir las emisiones de elementos contaminantes que genera el sector residencial y comercial en Madrid. Todas las calderas que se hayan sustituido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año podrán optar a estas ayudas, que se podrán solicitar desde la publicación de la convocatoria en los próximos días hasta el 10 de diciembre de 2020.

El equipo de Gobierno ha fijado el 31 de diciembre de 2021 como fecha límite para el funcionamiento de las calderas de carbón. A partir de entonces estarán prohibidas por normativa en todo el ámbito municipal a través de la nueva Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad que sustituirá al libro I de la actual Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano.

De cara a 2027, se prevé reducir a la mitad las 4.500 calderas de gasóleo que existen en Madrid. Para alcanzar estos propósitos, la Corporación reservará 50 millones de euros en ayudas entre 2020 y 2023.

La Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 fija como objetivo rebajar las emisiones de óxidos de nitrógeno un 20 por ciento en 2023 para cumplir con la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008 en materia de calidad del aire. La retirada progresiva de las calderas que utilizan combustible sólido de origen fósil representa una actuación clave para alcanzar esta meta.

LAS DIFERENTES TIPOLOGÍAS

El importe para la financiación del ámbito 'Cero carbón' ascenderá a la cantidad que se establezca en la correspondiente convocatoria y estará limitada al 60 por ciento del coste (IVA no incluido) en edificios de uso residencial y al 40 por ciento en edificios de otros usos.

Para el ámbito 'Calderas de gasóleo', la cuantía del incentivo para edificios de uso residencial estará limitada al 40 por ciento del coste elegible (IVA no incluido) y para edificios de uso no residencial al 25 por ciento del coste (IVA no incluido).

En el ámbito 'Climatización eficiente y sostenible en pymes' la cuantía máxima de las ayudas vendrá determinada en función de la potencia térmica nominal en régimen de calor o capacidad calorífica del equipo y de las funcionalidades que ofrezca y se definirá en la convocatoria correspondiente.