Ayuntamiento de Madrid e Indra diseñan un sistema para pedir licencias urbanísticas de forma telemática y acortar plazos

Publicado 08/05/2019 17:42:50 CET

El Ayuntamiento de Madrid y la empresa Indra han diseñado un nuevo sistema de gestión informática para solicitar todas las licencias urbanísticas de forma telemática mediante un formulario específico que incorpora la documentación legalmente necesaria para la solicitud de una licencia.

Este procedimiento permitirá previsiblemente acortar los plazos de licencias en unos cuatro meses evitando en muchos casos el requerimiento inicial de documentación gracias al registro inteligente.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, han visitado esta mañana las instalaciones de la multinacional, con sede en Alcobendas.

El sistema ha sido desarrollado entre Indra, IAM (Informática del Ayuntamiento de Madrid) y técnicos municipales encargados de los departamentos afectados.

Con la implantación de esta herramienta se cumple tanto con el mandato legal de la normativa en materia de Administración electrónica, como con la voluntad de la Corporación de modernización, simplificación, y agilización de los sistemas de tramitación de licencias urbanísticas, con el consiguiente ahorro para los ciudadanos, tanto en reducción de tiempos de tramitación como económico, han destacado desde el Ayuntamiento.

También se ha implementado el expediente electrónico, que permitirá la tramitación completa de los expedientes de forma informática, incluyendo su resolución y custodia.

De este modo, los interesados, empresas y profesionales del sector de la construcción pueden realizar sus solicitudes de licencia de forma completamente digital, sin necesidad de desplazarse.

Además se unifican los sistemas de tramitación interna de las licencias dentro del Ayuntamiento. Con esta herramienta se inicia el expediente electrónico automáticamente con el volcado de los datos de la solicitud.

Se trata de un registro inteligente que hasta que no están incorporados todos los documentos reglamentariamente necesarios, la herramienta no considera la licencia solicitada y no le asigna número de expediente. La herramienta se encuentra disponible en servayto@madrid.es.