El Ayuntamiento de Madrid nombra a Manuel Orgaz Taravilla como director general de bomberos

Bomberos trabajan en un incendio en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas. - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha nombrado a Manuel Orgaz Taravilla como nuevo director general de bomberos tras el relevo "por mutuo acuerdo" de Enrique López Ventura.

La Oficina de la Secretaría de la Junta de Gobierno da cuenta del acuerdo, publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid y consultado por Europa Press. El nombramiento ya es efectivo.

rdo de 18 de junio de 2026 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se nombra como Director General de Bomberos a Manuel Orgaz Taravilla.

La portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, daba cuenta el pasado 11 de junio de la decisión de relevar a López Ventura, "uno de los más longevos en este puesto en unas condiciones muy difíciles como la pandemia o Filomena".

"Es una decisión que adoptamos por mutuo acuerdo, prevista y pactada con anterioridad, pero que lógicamente hemos querido posponer después de este viaje del Papa, que tenía concentrados todos nuestros esfuerzos en que saliera bien, en que fuera el éxito que esta visita ha sido", detallaba Sanz.