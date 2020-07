Ayuntamiento de Madrid prevé construir 10 nuevos polideportivos municipales antes de 2024

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada del área delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda, ha anunciado este martes que el Consistorio va a iniciar los trámites para la construcción de diez nuevos centros deportivos municipales que se prevé estén terminados antes de 2024 para completar un total de 88 instalaciones.

Según ha anunciado durante la comisión de Cultura, Turismo y Deporte, desde el área delegada de Deporte han puesto a disposición de los distritos un equipo de apoyo para comenzar la redacción de pliegos para la licitación de los nuevos, con un estudio de viabilidad económica serio que atienda a la programación deportiva de cada centro.

"El modelo de gestión, como ya hemos dicho en otras ocasiones, y más en la situación en la que se encuentra la ciudad, es la colaboración público-privada. No es viable para el Ayuntamiento pretender construir instalaciones deportivas con recursos propios, pero tampoco es viable renunciar a tenerlos, por eso hemos estado trabajando en el estudio de necesidades de oferta de instalaciones, el cual nos ha dejado claras las prioridades", ha expresado.

Los nuevos centros que se van a construir son Valdebebas (Distrito de Hortaleza ), Sanchinarro (Distrito Hortaleza), Las Tablas (Distrito Fuencarral el Pardo), Montecarmelo (Distrito Fuencarral el Pardo), Paseo de la Dirección (Distrito de Tetuán), El Cañaveral (Distrito de Vicálvaro), Butarque (Distrito de Villaverde), Doctor Esquerdo 138 (Distrito de Retiro), Cuatro Vientos (Distrito de Latina) y San Blas (localización por determinar).

Además, hay dos centros en fase de construcción que se dejaron contratados por el anterior equipo de gobierno, el de La Cebada en el distrito Centro y el del Ensanche de Vallecas en Villa de Vallecas, y otros dos con estudios de viabilidad económica ya en preparación, el de Cuatro caminos en el distrito de Tetuán y el de Mistral en Barajas.

Todos los nuevos centros constarán de pabellón, piscina climatizada, pistas polivalentes y salas tanto de musculación como para clases de actividades dirigidas, y una vez licitados y adjudicados los contratos, se estima que las obras estén listas entre 18 y 24 meses.

"No es una lista cerrada al 100 por ciento, son las prioridades que se tienen en este momento, pero estamos abiertos a las necesidades que los distritos nos planteen", ha asegurado la concejala delegada de Deporte, quien ha defendido que estas instalaciones "no son algo para una legislatura, son necesidades que tiene la ciudad y seguramente no se van a abrir todos los procesos a la vez, se abrirán por partes, la mitad de ellos estarán para 2023, pero el resto puede que queden pendientes para 2024".