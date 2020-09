El Ayuntamiento se reunirá el viernes con los comerciantes del Rastro pero su prioridad es evitar rebrotes

Almeida: "Nuestra prioridad es evitar contactos, rebrotes y contagios como consecuencia de esta actividad"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado este miércoles que el concejal de Centro se ha puesto en contacto con las asociaciones de comerciantes del Rastro y han cerrado una reunión para el viernes para intentar llegar a un acuerdo para que vuelva este tradicional mercadillo madrileño, aunque señalado que la prioridad en estos momentos que no se produzcan rebrotes de coronavirus.

"Si quieren que este domingo haya Rastro, habrá Rastro. Depende exclusivamente de ellos. Nosotros no vamos a poner en riesgo de que se produzcan rebrotes. No es incompatible abrir el Rastro con que no se produzcan rebrotes, pero tenemos que ser cuidadosos. Esas son las premisas en la reunión y les vamos a pedir que cualquier solución pase por que no se produzca ningún tipo de rebrote y proteger siempre la vida de los madrileños", ha dicho hoy el alcalde en un acto en Azca.

Y es que el primer edil madrileño ha indicado que las condiciones sanitarias actuales no son las más adecuados y, por tanto, tienen que seguir una serie de instrucciones. "Vivimos en una situación excepcional y transitoria. En cuando se den las condiciones, el Rastro volverá a su huella original. Nuestra prioridad es evitar contactos, rebrotes y contagios como consecuencia de esta actividad. Todos somos conscientes de que tenemos que ser sacrificios y todos las actividades se han visto afectados", ha dicho.

Por ello, el alcalde ha reiterado que se volverán a sentar con los comerciantes para llegar a un acuerdo. "Se nos pueden achacar muchas cosas, pero no la voluntad de llegar a una acuerdo. Es difícil que nos puedan acusar de intransigencia y mucho menos de querer acabar con el rastro porque nosotros lo que queremos es potenciar una señas de Madrid. Si es necesario haremos la quinta, sexta, séptima o octava propuesto, y por eso no se nos puede decir que no queremos negociar", ha concluido.