Ayuntamiento de Madrid trabaja con 111 personas sin hogar en Barajas a los que trata de ofrecer su red de atención

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha afirmado este miércoles que el Ayuntamiento ha trabajado con un total de 111 personas sin hogar en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas a los que trata de ofrecer su red de atención, si bien ha insistido en que "rechazan sistemáticamente" este tipo de recursos.

En los 'Desayunos Madrid' de Europa Press, la también portavoz del Gobierno municipal ha recordado que el Consistorio se reunió con Aena y no con el Gobierno, que "en ningún momento se ha sentado" para abordar esta problemática de personas sin hogar.

Así, ha recordado que se está trabajando con las personas que están en el aeropuerto "desde hace mucho tiempo", no solo desde que se ha generado esta situación de mayor alarma a nivel público, con los equipos de calle. "Lo que hemos hecho últimamente es, precisamente, doblar esos equipos de calle, reforzar todo el trabajo que están haciendo allí", ha afirmado.

Pese a que todavía no cuentan con un censo de estas personas, Sanz ha indicado que estas personas tienen diferentes casuísticas ya que algunas de ellas están en situación de ilegalidad, incluso indocumentados, o con problemas de salud mental y adicciones.

"No son situaciones sencillas, pero nosotros no desistimos y vamos a seguir insistiendo hasta que podamos vincular a esas personas, no solo en la red de atención de servicios sociales, sino también Madrid Salud con nuestra red de patologías duales de atención a las adicciones", ha señalado.