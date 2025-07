El Ayuntamiento no tiene constancia de la Casa de Naciones Unidas y Almeida espera que no se quede en un anuncio

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante (i), y la concejala de Retiro, Andrea Levy (d), visitan el refugio antiaéreo del parque del Retiro - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento no tiene constancia alguna ni ha recibido ningún tipo de notificación sobre la Casa de Naciones Unidas que ayer anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, espera que no se quede en un mero anuncio.

Sánchez adelantó ayer la creación de la Casa de Naciones Unidas en Madrid, una nueva sede que acogerá a equipos de varias agencias de la ONU para que puedan realizar su trabajo con "seguridad apoyo y reconocimiento".

"No se nos ha consultado absolutamente nada, por tanto, poco puedo decir al respecto de ese anuncio, que, en su caso, lo que espero es que no se quede en su simple anuncio para tratar de borrar la corrupción que asola a Pedro Sánchez, que asola al Gobierno, que asola al PSOE y que asola al Palacio de la Moncloa", ha contestado Almeida desde el parque del Retiro. También ha asegurado que Madrid no tiene "ningún problema, por supuesto, en albergar agencias de Naciones Unidas".