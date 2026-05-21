El Ayuntamiento ofrece 33 puntos para el descanso de los peregrinos, principalmente polideportivos

El Papa León XIV - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ofrece 33 puntos, polideportivos principalmente, para el descanso de los peregrinos en la visita del Papa León XIV del 6 al 9 de junio, espacios a los que se sumarán otros de distintas instituciones, como parroquias y colegios de la Iglesia.

"Vamos a proporcionar 33 puntos donde todos aquellos que vengan a la ciudad de Madrid van a tener condiciones adecuadas y necesarias para poder dormir y descansar", ha cuantificado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en rueda de prensa.

También ha lanzado un mensaje a aquellos que se puedan plantear quedarse por la noche en la vigilia y de cara a misa en Cibeles pernoctando en el eje de la Castellana, "que no se queden a dormir" allí.

Para ellos se prepara 'La noche en blanco y amarillo' --en referencia a los colores del Vaticano-- "para que diferentes instituciones, equipamientos culturales, museos puedan estar abiertos hasta las 2 o incluso hasta las 4 de la madrugada".

"Le pedimos a todos aquellos que estén en la vigilia que no se queden a dormir, que no se queden a guardar sitio para la misa, porque eso tiene problemas logísticos importantes y por eso hemos articulado esos 33 polideportivos para que todo aquel que no tenga un lugar para dormir pueda acudir. Por eso nosotros, sin necesidad, esperemos, de acudir a otras medidas, pedimos desde este momento que no se queden a dormir en el ámbito de la vigilia o para guardar sitio para la misa porque supone un problema logístico y organizativo importante", ha solicitado.