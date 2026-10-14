Ayuntamiento ofrece a vecinos del Bernabéu que parte de las plazas del parking sean para residentes a precio asequible

Archivo - El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante una visita a la zona de obras de la A-5, a 24 de agosto de 2026, en Madrid (España). En la zona que visita el delegado ya se han finalizado los trabajos para parte de
Archivo - El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante una visita a la zona de obras de la A-5, a 24 de agosto de 2026, en Madrid (España). En la zona que visita el delegado ya se han finalizado los trabajos para parte de - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: miércoles, 14 octubre 2026 13:30
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MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido a vecinos del entorno del estadio Santiago Bernabéu que parte de las plazas del parking sean para residentes a precio asequible, ha confirmado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde la A-5.

Carabante ha puesto el foco en la necesidad de aparcamiento en la zona después de que el diario 'El Mundo' haya avanzado un "plan para resetear el parking del Bernabéu: convertirlo en un gran 'hub' de movilidad con 400 plazas para residentes en el próximo mandato" en un proyecto construido el 40%.

"Hemos estado hablando con los vecinos proponiéndoles renunciar al parking del Paseo de La Habana, que era el que más les preocupaba con ese túnel y rampa de acceso. Parece lógico, creo que todo el mundo entiende que hay una necesidad de aparcamiento y de hecho hay lista de espera entre los residentes para buscar plaza", ha señalado.

Con el parking se reducirían además las afecciones en el tráfico de todas aquellas personas que acuden a eventos en el Bernabéu. "Lo que queremos es hacerlo conforme a los vecinos y para eso hemos ofrecido que parte de esas plazas que estaban reservadas únicamente para la rotación se pudieran reservar también a los vecinos, a los residentes, a un precio asequible", ha detallado.

Todo ello sin obviar la existencia de una sentencoa que paraliza ese parking. "Tenemos que resolver aquellas cuestiones formales que dice la sentencia en relación a la conformidad urbanística, tenemos que trabajar en un Plan Especial para poder habilitarlo", ha apostillado Carabante, que ha asegurado que "es una iniciativa bien atendida por los vecinos".

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