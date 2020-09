El Ayuntamiento pone en la diana a 232 proyectos de las cuatro ediciones de los presupuestos participativos

Más Madrid y PSOE remarcan que eran proyectos avalados por los servicios municipales y creen que lo "inviable es la participación ciudadana con este Gobierno"

El parque en un descampado de Santa Eugenia, parasoles en parques infantiles, espacios de coworking o nuevos rocódromos en la ciudad son algunos de los 232 proyectos de las cuatro ediciones de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Madrid, propuestos por la ciudadanía y con informes favorables de los técnicos municipales, que ahora podrían ser tumbados por el actual Gobierno, según recoge una resolución firmada por la dirección general de Participación Ciudadana, consultada por Europa Press.

El Ejecutivo municipal de Cs y PP pone el foco en hasta 232 proyectos de las cuatro ediciones de los presupuestos participativos, las correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019. En la terna se encuentran propuestas que van desde un museo de arte urbano hasta un mercado del trueque, un espacio sociocultural en el Mercado de la Guindalera, una estatua en homenaje al movimiento scout, una filmoteca ciudadana en Salamanca, huertos forestales urbanos, ludotecas en los centros culturales, parques caninos...

Las razones que esgrime el Gobierno para cuestionar los más de dos centenares de propuestas ciudadanas las recopilan en una decena de causas de inviabilidad, como no ser competencia del Ayuntamiento, afección a contratos en vigor, iniciativas ya previstas, cuestiones de seguridad, espacios que no son de titularidad municipal o incluir elementos que no están homologados.

La Administración comenzará a tramitar los preceptivos expedientes de "declaración de inviabilidad sobrevenida" de estos más de dos centenares de proyectos, con los que la ciudadanía podía decidir sobre las prioridades de gasto de una parte del presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid.

Argumentan que, "a pesar de los esfuerzos realizados por los distritos y áreas de gobierno implicadas, se ha detectado que en la evolución de los procesos implementados en estos cuatro años se producen ciertas contrariedades que a día de hoy han desembocado en la creación de una bolsa de proyectos que, a pesar de haber sido apoyados por la ciudadanía, han evidenciado la imposibilidad de asumirlos tal cual estaban configurados por la gestión municipal".

La Dirección General de Participación Ciudadana, en coordinación con las distintas áreas de gobierno y los distritos, está "revisando aquellos proyectos de presupuestos participativos que resultaron ganadores en las convocatorias pasadas y que se encuentran todavía en sus fases iniciales para determinar si este retraso en su ejecución se debe a una imposibilidad material de realización por diferentes causas o se trata de otro tipo de motivaciones no invalidantes".

El primer paso ha sido llevar a cabo una clasificación de los proyectos que se encuentran en las fases iniciales para que los órganos gestores responsables de su ejecución verifiquen si alguno de ellos incurre en causa de inviabilidad. "En este sentido, se han emitido 232 informes de inviabilidad", han concretado. Ahora queda abierto un plazo para que los interesados puedan presentar alegaciones y la documentación necesaria.

Desde la izquierda, Más Madrid y PSOE han arremetido contra esta resolución. Así, el concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha lamentado que "el gobierno de Almeida y Villacís declaran inviables 232 proyectos presentados y elegidos por la ciudadanía: planes de accesibilidad, mejoras en parques infantiles, actividades culturales... Inviable es la participación ciudadana con este gobierno.

En la misma línea va el socialista Chema Dávila, secretario general del PSOE de Centro. "Almeida y Villacís se cargan de un plumazo 232 proyectos ciudadanos aprobados en los presupuestos participativos, Proyectos avalados por los servicios técnicos municipales. Nunca creyeron en la participación. Para ellos la gente no importa. Es vergonzoso", ha lanzado.

El Gobierno anterior, presidido por Ahora Madrid, llevó los presupuestos participativos a la capital. Hasta 60 millones de euros eran los que la ciudadanía podía decidir en qué serían invertidos. Nacieron como "el proceso de participación para unos presupuestos que interpeló a más población de Europa" dentro de un sistema que era un viejo conocido en ciudades como París o Nueva York desde que nacieron en los 80 en Porto Alegre (Brasil).

En España se contaba también con experiencias como las de Sevilla, Córdoba o Donosti. El compromiso del Gobierno encabezado por Manuela Carmena era asumir de manera vinculante lo decidido, de modo que el resultado fuera incluido en los presupuestos como si hubiera sido decidido por el propio Ejecutivo.

Ante las propuestas de la ciudadanía, el Consistorio redactaría dos informes: uno que establecía la viabilidad y legalidad y otro que determinaba el coste económico. Tras la criba técnica pasaban a ser votadas por la ciudadanía para ser asumidas.