Ayuntamiento recepcionará el Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi en 2027: "Tenemos contratada hasta la mudanza"

Archivo - trabajos de rehabilitación del antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid recepcionará en 2027 la obra del antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, un espacio al que se trasladará en su momento a personal disperso del área de Hacienda. "Ya tenemos contratada hasta la mudanza", contestaba la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos, Elena Collado, en la última comisión del ramo.

La respuesta se la daba a la socialista Enma López, que cuestionaba que el antiguo mercado no dejaba de ir apareciendo en los presupuestos municipales año tras año "durante una década". "¿Cómo se sabe que es un presupuesto del Ayuntamiento de Madrid? Porque siempre hay una partida para el Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi. Se anunció para 2019. En 2026 continúan las obras y nosotros sí que le rezamos para que, por favor, ésta sí que termine", ha ironizado.

"Nosotros enfrentamos la ejecución presupuestaria de las inversiones con realismo y siempre que los asuntos puedan ser factibles", replicaba Collado, que justificaba que "hay muchísimas incidencias, sobre todo en las grandes inversiones, que requieren modificados, que requieren replantear el proyecto o a veces dejarlo un poquito más de tiempo para que madure".

Un ejemplo es el Mercado de Frutas y Verduras. "Se recepcionará a finales del año 2027 y ya tenemos contratada hasta la mudanza, porque va a ser sede también de este área de gobierno", ha contestado la coordinadora.

Con el traslado tras la rehabilitación del edificio del mercado el Consistorio se ahorrará 15 millones al año en alquileres, ahora mismo pagadas para oficinas municipales dispersas por la ciudad. El proyecto cuenta con un presupuesto de 89,5 millones de euros, una cantidad que se podrá amortizar en unos seis años gracias al ahorro en alquileres.

SIN USO COMO MERCADO DESDE 1983

El antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, de 35.000 metros cuadrados de superficie, fue construido entre 1926 y 1935 por los arquitectos e ingenieros Luis Bellido, Francisco Javier Ferrero y Alfonso Peña y quedó sin uso en 1983 tras la creación de Mercamadrid, donde se centralizaron los mercados mayoristas de la ciudad.

El nuevo complejo consistirá en un edificio de forma triangular sobre rasante que se articulará alrededor de una gran plaza central bajo la que habrá dos sótanos. La superficie total construida del edificio y los sótanos superará los 46.100 metros cuadrados, a los que hay que sumar los más de 8.400 de la plaza.

El edificio sobre rasante tendrá dos plantas, así como entreplanta allí donde las alturas lo permiten, y albergará oficinas abiertas, despachos, salas de reuniones y aseos. De forma complementaria y para una fase posterior a este proyecto, se reservará un espacio para un futuro equipamiento municipal destinado los vecinos en el que ahora se ejecutará únicamente el cerramiento exterior.

En el primer nivel bajo la plaza central habrá aulas de formación, zona de archivos y una sala polivalente, mientras que el segundo nivel estará dedicado a aparcamiento. En cuanto a la plaza, servirá de zona de distribución hacia los distintos accesos al edificio.

TRASLADO DE EMPLEADOS MUNICIPALES

El personal municipal que será trasladado al nuevo complejo es el que actualmente está repartido por edificios alquilados en la calle Antracita, 3 (Agencia Tributaria), paseo del Molino, 7 (Almacén de Objetos Perdidos), edificio APOT de la calle Ribera del Sena, 21 (Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad) y calle Bustamante, 16 (diversas áreas de Gobierno).

Desde 2019, cuando el Ayuntamiento paralizó por riesgo de colapso las obras iniciadas en el mandato anterior, el área de Obras y Equipamientos llevó a cabo los trabajos de subsanación de patologías necesarios para consolidar el edificio. En su conjunto, estas actuaciones previas al actual proyecto conllevaron una inversión de 24,5 millones de euros.

El proyecto respeta la estructura de hormigón del edificio al ser un elemento protegido, mientras que el resto de acabados se realizan siguiendo los dictámenes de la Comisión de Patrimonio y con la estética del propio edificio y su entorno.