El Ayuntamiento reivindica su "respuesta social" en Barajas frente a Aena, que "sigue sin hacer absolutamente nada"

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha reivindicado este lunes la "respuesta social" del Consistorio con las personas sin hogar que pernoctaban en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas frente a Aena, que "sigue tomando decisiones sin hacer absolutamente nada y solo cierra las puertas".

Desde un acto celebrado en el Parque de Atracciones, Fernández ha cargado contra una izquierda a la que "no le preocupa en absoluto" el asunto. En este sentido, ha acusado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de limitarse a "lanzar tweets" y de felicitar a Aena por una medida que, a su juicio, "no ofrece soluciones reales".

"Frente a eso, nosotros tenemos la respuesta social", ha recalcado, apuntando que también ha recibido "la callada por respuesta por parte de la oposición municipal".

El edil ha subrayado que el recurso habilitado por el Consistorio "está funcionando razonablemente, con un nivel de ocupación superior al 50%" y que mantiene "la puerta abierta para intentar llegar a cuantos más casos sea posible siempre cumpliendo las condiciones fijadas por el Ayuntamiento".

Asimismo, ha insistido en que "los deberes siguen pendientes" por parte de la Administración General del Estado, la Delegación del Gobierno y Aena. "Nosotros, por supuesto, seguimos trabajando en Barajas. El recurso está abierto al público, está en funcionamiento, y seguiremos trabajando en esa área", ha manifestado.

Por último, Fernández ha confirmado que el Ayuntamiento continuará con la intervención social y la derivación de las personas sin hogar "al recurso social que corresponda".

EL GOBIERNO NO CUMPLE CON EL SUPREMO, SEGÚN FERNÁNDEZ

El delegado de Políticas Sociales también se ha referido al reparto de menores migrantes para censurar que el Gobierno "no está cumpliendo ni las resoluciones ni las sentencias del Tribunal Supremo". Ha reprochado un "reparto no equitativo entre todas las comunidades, donde ha dejado fuera casualmente a Cataluña y el País Vasco".

En la misma línea, ha señalado que el Ejecutivo "no está haciendo sus deberes" y ha recordado que se trata de "personas", a la vez que ha insistido en "dar una respuesta social" frente a un Gobierno central que "deja los problemas para que otros lo resuelvan".

"Vivimos en la polarización, no en la gestión, por parte del gobierno de España y en ese juego no entran los gobiernos de la Comunidad de Madrid ni del Ayuntamiento de Madrid ni los gobiernos del Partido Popular", ha afirmado para después defender la posición de la Comunidad de Madrid al respeto porque "lo que está haciendo es reclamar".