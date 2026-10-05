El Ayuntamiento subasta más de 5.600 objetos perdidos entre joyas, relojes, artículos de lujo y tecnología - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid saca a subasta más de 5.600 objetos procedentes de la Oficina de Objetos Perdidos, que abarcan desde joyas, relojes, teléfonos móviles, cámaras fotográficas y dispositivos electrónicos hasta artículos de lujo, piezas de coleccionismo, instrumentos musicales, objetos antiguos y obras decorativas.

La venta se celebrará entre este lunes y las 20 horas del 13 de octubre a través de la plataforma de Hermes Capital Europa, www.viasubasta.com. Se trata de objetos que han permanecido depositados en la oficina durante más de dos años sin que hayan sido reclamados por sus propietarios, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Por ello, tras el procedimiento legal correspondiente, pasan a disposición municipal para su enajenación mediante subasta. La edición de este año incorpora algunas piezas especialmente singulares que convierten la subasta en una de las más variadas celebradas hasta la fecha.

Entre ellas destacan artículos de firmas internacionales de lujo, relojería de alta gama, joyería de marcas reconocidas, consolas, arte, fotografía analógica y objetos de coleccionismo.

UNA MALETA DE LOUIS VUITTON Y BOLSOS DE CELINE O GUCCI

Entre los objetos más destacados figura una maleta de Louis Vuitton valorada en 1.300 euros, además de bolsos de firmas como Celine o Gucci. También destaca una singular corona dorada decorada con piedras verdes y blancas.

En relojería sobresale un Piaget Altiplano de oro rosa valorado en más de 5.100 euros, acompañado por varios modelos MoonSwatch de la colaboración Omega x Swatch.

La subasta incluye joyas y bisutería de marcas reconocidas como Bulgari, Hermès, Swarovski, Dior, Pandora, Tous, Lotus, Uno de 50 o Viceroy, así como una amplia selección de piezas de oro, plata y perlas. Entre ellas destaca un conjunto de anillos Bulgari valorado en aproximadamente 1.100 euros.

PARA AFICIONADOS A LOS VIDEOJUEGOS

La oferta reúne numerosos dispositivos tecnológicos. Los aficionados a los videojuegos podrán encontrar diferentes modelos y ediciones especiales de Nintendo Switch, incluida una edición Fortnite Wildcat y otra inspirada en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, además de una PSP Street acompañada por 13 videojuegos.

Entre los equipos tecnológicos destacan también drones, tabletas y teléfonos móviles de distintas marcas y generaciones, muchos de ellos sin uso y conservados en sus cajas originales. Los amantes de la fotografía encontrarán cámaras analógicas y digitales de varias épocas, entre ellas una Nikkormat FT con objetivo Nikkor-S Auto 50 mm f/1.4, una Nikon L35AF, una cámara de vídeo Canon 814 XL Super 8 y una singular Yashica Dental-Eye II.

Uno de los grandes atractivos de la subasta será la presencia de objetos únicos y difíciles de encontrar. Entre ellos, figura un póster original de Star Wars de 1977, valorado en 1.200 euros, así como una figura de colección limitada de Superplastic y una máquina de escribir Hermès Baby.

Particularmente llamativa resulta la inclusión de un fragmento de ventana del RMS Olympic, buque gemelo del Titanic, acompañado de certificado y carta manuscrita, una de las piezas con mayor valor histórico de toda la colección.

La subasta también incorpora vinilos, estilográficas de firmas como Montblanc, instrumentos musicales, material filatélico, palos de golf vintage y diversas obras artísticas y decorativas, incluyendo grabados, porcelanas, ánforas ornamentales y mobiliario de inspiración oriental. Segunda vida para los objetos no reclamados La tasación, limpieza, catalogación y fotografía de las piezas, así como la organización de la subasta, corresponden a Hermes Capital Europa.

Los interesados podrán consultar información detallada y fotografías de cada artículo en la plataforma habilitada para la puja, además de poder examinarlos presencialmente durante los días 5, 6 y 7 de octubre en el local habilitado por la empresa, situado en la calle de Nieremberg, 7, de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.

Durante 2025, la Oficina de Objetos Perdidos recibió más de 78.000 objetos. Una vez transcurridos dos años desde su depósito sin haber sido reclamados por sus propietarios ni por quienes los encontraron, pasan a disposición municipal. Aquellos que no resultan de utilidad para los servicios municipales y se encuentran en buen estado son destinados a subasta pública para darles una segunda vida. El importe recaudado se ingresará en la Tesorería Municipal y se destinará al presupuesto del Ayuntamiento.