El Ayuntamiento suspende temporalmente el SER en el barrio de Justicia con motivo de las fiestas del Orgullo

Archivo - Parquímetro del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), a 9 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha suspendido temporalmente el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en el barrio de Justicia, ubicado en el distrito de Centro, con motivo de la celebración de las fiestas del Orgullo (MADO 2026).

Se trata de una suspensión que afecta a todos los usuarios, también a aquellos que cuentan con la autorización de estacionamiento para residentes en vigor, desde las 16 horas del día 1 de julio hasta las 15 horas del día 4 de julio, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Esta medida suspende la utilización de las plazas del SER en el perímetro comprendido entre las calles Hortaleza, Fernando VI, Bárbara de Braganza, paseo de Recoletos, Alcalá y Gran Vía.

Con el objetivo de resolver los inconvenientes que esta suspensión conlleva a los vecinos de Justicia, el Consistorio también ha aprobado permitir a los residentes de este barrio con autorización del SER que puedan estacionar tanto en las plazas verdes como en las azules de cualquier otro barrio, desde las 9 horas del día 1 de julio hasta las 15 horas del día 4 de julio.

Esta suspensión temporal se ha adoptado de acuerdo con el escenario contemplado en el artículo 49.9 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, según el cual, el Ayuntamiento de Madrid podrá, por motivos de seguridad, de seguridad vial o de protección de la integridad de los espacios públicos y privados, suspender completa o parcialmente la aplicación del régimen general de funcionamiento del Servicio de Estacionamiento Regulado en la totalidad o en parte de su ámbito territorial.

En este caso, el incremento excepcional de personas que se prevé en el centro de la ciudad y las medidas de seguridad adoptadas con motivo de las celebraciones en torno al MADO 2026, constituyen motivos suficientemente justificados para alterar el normal funcionamiento de determinados servicios municipales como el SER, con el objetivo de garantizar la integridad física y la seguridad tanto de los asistentes a este evento como del conjunto de madrileños y visitantes. Junto a esta suspensión, el Consistorio ha diseñado un plan de movilidad, que puede consultarse en la página web municipal.