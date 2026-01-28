Ayuntamientos de Sierra y alrededores piden precaución a sus vecinos y cancelan clases y actividad municipal

Nevada en la Sierra de Madrid - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamientos de la Sierra de Madrid y alrededores han pedido este miércoles precaución a sus vecinos ante las intensas nevadas que está dejando en la región y han cancelado tanto la actividad lectiva como la desarrollada en dependencias municipales.

Lo han ido comunicando en sus redes sociales a lo largo de una intensa mañana en la que el temporal ha causado dificultades de movilidad y ha activado los 'planes de inclemencias regional y en varias localidades.

Así, en el caso de Torrelodones se activaba su Nivel 1 de Plan de Inclemencias Invernales y se clausuraban las dependencias municipales salvo Seguridad y urgencias de Servicios Sociales. Los recursos de emergencias se desplegaban en las calles y solicitaban evitar desplazamientos en unas carreteras con nieve acumulada.

Cercedilla, por su parte, advertía a sus vecinos de las consecuencias de la nevada y les recordaba las heladas y carreteras nevadas que iban a dominar el municipio. Es por ello que también ha pedido evitar desplazamientos innecesarios y han incidido en que si fueran imprescindibles deberían utilizar cadenas y consultar las indicaciones de la DGT.

Soto del Real cancelaba la actividad lectiva normal aunque mantenía los colegios abiertos para el alumnado que ya se encontrara en el centro, a pesar de que todo el personal no haya logrado llegar.

"Aunque la Comunidad de Madrid no ha suspendido oficialmente las clases, rogamos a las familias que valoren la situación y eviten desplazamientos si suponen un riesgo, priorizando siempre la seguridad", ha apostillado.

MAJADAHONDA, COLMENAR Y NAVACERRADA

Colmenar Viejo tomaba la misma decisión que Soto, suspender la actividad lectiva pero mantener los colegios abiertos con el fin de "facilitar la conciliación familiar".

Majadahonda ha puesto el foco en la seguridad vial, trasladando la recomendación de circular con neumáticos de invierno o cadenas, circular con precaución y llevar siempre el móvil cargado.

Navacerrada ha optado por suspender servicios como el consultorio, al que han pedido que no se acuda. También han tenido que cancelar la actividad escolar y solicitar a sus vecinos que no salgan de casa.

LAS ROZAS Y GALAPAGAR

En el caso de Las Rozas han explicado que ante las nevadas de la mañana las máquinas de los servicios municipales estaban desplegados siguiendo el plan de vialidad inverna, arrancando por la limpieza de las vías principales.

Por último, Galapagar ha activado el suyo en nivel 1 con todos sus servicios de emergencia trabajando ante una situación "muy complicada". Han pedido a sus vecinos priorizar el teletrabajo y no usar el coche salvo "causa justificada".

Ha suspendido el servicio de estacionamiento regulado (SER), ha solicitado que antes de ir a colegios consulten la situación y han suspendido las clases en horario de mañana del Centro Cultural y del Polideportivo.