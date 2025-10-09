Ayuso acusa a Más Madrid de pasar "del 'no a la guerra' al 'no a la paz" en Gaza: "Viven de todas las guerras"

´La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 9 de octubre de 2025, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

Más Madrid celebra el alto al fuego en la Franja de Gaza y dice que no habrá paz sin "derechos políticos" para Palestina

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves a Más Madrid de pasar "del 'no a la guerra' al 'no a la paz" en la Franja de Gaza.

Se ha referido en la sesión de control del Pleno de la Asamblea al Plan de Paz en Gaza promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con 20 puntos aceptados tanto por Israel como por Hamás.

Así, Ayuso ha censurado que estén "comparando a Auschwitz con la flotilla" y ha preguntado "cómo no les da vergüenza" con lo que ocurrió el 7 de octubre de 2023 en los actos terroristas de Hamás.

Entiende que Más Madrid "vive de la guerra", de "todas las guerras", de esta en Oriente Próximo pero "también de la Guerra Civil". "Viven de los bilduetarras. Viven de los narcoestados. Y ahora viven de nuevo del aborto. ¿Qué les sucede, señores de la izquierda, que tanto les molesta el ser humano?", ha cuestionado la mandataria autonómica.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en esta misma pregunta ha celebrado el alto al fuego, pero ha afirmado que no hay paz si no hay "derechos políticos para el pueblo palestino".

"En dos años Israel ha asesinado a 68.000 personas, ha arrasado con hospitales, colegios, toda la infraestructura civil en Gaza, ha impuesto un bloqueo ilegal de ayuda humanitaria para matar de hambre a un pueblo. Sí, es un genocidio y nuestra diputada Jimena González se embarcó junto a valientes para combatirlo, ni más ni menos", ha sacado pecho.