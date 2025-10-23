Ayuso acusa a MM de mentir con universidad pública y dice que "en ningún caso" tendrá menos financiación con nueva ley

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

Bergerot asegura que el objetivo de Ayuso es desmantelar la pública y augura que Madrid Network será "como los papeles de Bárcenas"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Más Madrid de mentir con la inversión en universidades públicas y ha afirmado que con la nueva ley que tramita su Ejecutivo "en ningún caso" con este nuevo sistema de financiación "van a recibir menos".

Lo ha asegurado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid ante una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha acusado al Gobierno autonómico de tener un "plan" para "acabar con la universidad pública para poner la pista de aterrizaje" a las privadas.

Frente a esa crítica, Ayuso ha afirmado que allá donde gobierna la izquierda lo "único que hace" es "quitarle oportunidades" a los estudiantes y ha señalado a los alumnos de los centros madrileños que "por no haber una EvAU común son los primeros que se van a las privadas".

"Lugares donde, por cierto, la mitad de todos ustedes, y no digamos los dirigentes del PSOE, frente a nosotros, que somos de la Universidad Pública", ha lanzado reivindicando a la bancada del PP.

Ha acusado a Más Madrid de inventarse las cifras "300 millones una vez,, luego son 600" y luego "son 1.000 millones". "Y les da igual, porque total, como la deuda en España supera el 1,7 billones, pues qué más da porque el dinero crece en los árboles", ha ironizado Díaz Ayuso.

A continuación, la presidenta ha reivindicado que su Gobierno destina el 4% de su Presupuesto a la universidad y ha exigido a Más Madrid que "deje de mentir" y de aplicar "las mismas ensoñaciones con las pretendidas luchas de clases con lo público contra lo privado" porque la gente en Madrid "hoy está mucho más formada e ilustrada".

"Saben perfectamente que este gobierno trabaja por la universidad pública, pero no rechazamos, como en otras regiones, que vengan también por libertad de cátedra y libertad de expresión y de empresa, otras entidades a seguir trabajando y hacer juntos colaboración público-privada", ha planteado Ayuso, quien ha reivindicado, además, que no han "dejado de trabajar para ayudar a la Complutense" --que ha pedido un crédito para pagar sus gastos--.

Sobre el nuevo sistema de financiación planteado en la futura ley de universidades, Ayuso ha afirmado que permite "multiplicarla" y que "en ningún caso" recibirán menos, sino que "siempre con mayor libertad porque van a tener financiación por objetivos, para solucionar cada vez cada uno de sus problemas".

La presidenta de la Comunidad ha afirmado que las universidades no han "dejado de crecer en todo este tiempo en reconocimiento internacional, en prestigio, en investigación y con el 22% de todos los matriculados en España".

BERGEROT DICE QUE AYUSO QUIERE QUE SE "PAGUE POR ESTUDIAR"

Por su parte, la portavoz de Más Madrid ha afirmado que el objetivo final de Ayuso es que se tenga que "pagar por estudiar" y que el día de mañana "miles de familias madrileñas" no puedan hacer frente a las cuotas de la privada y tengan que "decirle a sus hijos que no pueden estudiar porque un día a alguien la pública le sobraba".

"Endeudan a las universidades públicas para intervenirlas, para cerrar los grados y los proyectos de investigación que les incomodan, para arrasar con la libertad en nuestros campus. Siguen el manual trumpista de la asfixia financiera y la represión. De eso va su ley de universidades, sí, de retirar la financiación pública y poner multas de 100.000 euros", ha cargado Bergerot.

A renglón seguido, ha cargado contra el viaje institucional de Ayuso a Texas donde ha cuestionado Bergerot si fue a "documentarse por las consecuencias de eliminar el derecho al aborto" o a "tomar nota sobre las universidades privadas". "Pero todas las reuniones y todas las fotos que se hizo las podría haber hecho en Madrid", ha añadido Bergerot, quien cree que hubiera salido "un poquito más barata a los madrileños".

Por último, ha puesto el foco en Madrid Network y la sentencia del Tribunal Supremo que marca que deben publicar sus actas. "Y eso va a ser como los papeles de Bárcenas. Van a estar ahí media boda de Aznar, media Púnica y media Gürtel. Todos debiendo dinero a la Comunidad de Madrid. Porque no hay cosa que usted toque que no se convierta en un desfalco", ha zanjado.