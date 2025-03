Ayuso acusa a Sánchez de "esconderse en las faldas" de Europa aparentando con Zelenski: "Nadie le ha pedido nada"

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recriminado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que necesite "partirse la espalda" con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, mientras no apuesta por el gasto en defensa, además de intentar esconderse "en las faldas de Europa" para mostrarse como un "gran demócrata".

"España nunca fue tan irrelevante en tantos temas. Siempre estamos mirando. Es más, vamos perdiendo soberanía, vamos perdiendo influencia", ha avisado la presidenta madrileña en el Comité Ejecutivo del PP de Madrid.

Así, ha reprochado que en los últimos años España esté perdiendo influencia internacional, a la vez que ha criticado que Sánchez trabaje "contra la prensa libre". "Señor presidente, ¿cómo puede ser que usted tenga al 'número 2' de su partido imputado y gastando dinero público para llevarse a sobrinas a viajes o contratada en empresas? ¿Alguien le está preguntando abiertamente qué ha pasado con el Tito Berni, alguna condena, alguna crítica", se ha preguntado.

También, se ha preguntado si va a tomar alguna medida con respecto a lo que está ocurriendo con el que fuera secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a quien Sánchez "puso y expulsó", una persona que era "quien organizaba las urnas de cartón y con quien se presentó a las elecciones".

"Sánchez tiene que dar explicaciones por todos los escándalos que le rodean, pero no contesta en el Congreso, no aparece por el Senado, no da ruedas de prensa. ¿Hasta cuándo va a estar debajo de la mesa? ¿Cuándo se va a responsabilizar de tanto dinero público utilizado para mantener familiares y para mantener tramas?", ha censurado.