Ayuso afirma que Sánchez permite "la invasión de España por Ceuta" para "ocultar todos sus juicios"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permite "la invasión de España por Ceuta" --en relación con la entrada masiva de migrantes este jueves en la ciudad autónoma-- para "intentar ocultar todos sus juicios".

"Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega", ha escrito Ayuso en su cuenta de 'X', recogido por Europa Press.

Este jueves, se ha desatado una crisis migratoria en Ceuta con la entrada de miles de personas por la frontera, la más grave en cinco años, desde que en mayo de 2021 Marruecos relajó las medidas de control y alrededor de 8.000 personas cruzaron a territorio español.

De momento, las unidades a cargo del control fronterizo han recuperado del agua los cuerpos sin vida de al menos 14 personas en las últimas 24 horas.