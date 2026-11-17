La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en el acto de iluminación de la Torre Emperador del Paseo de la Castellana, a 16 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado este martes del papel de las "fuerzas externas" como el presidente de Brasil, Lula de Silva, que están entrando en campaña electoral de cara al próximo 29 de noviembre, con "toda la Hispanidad" pendiente y que tiene "los ojos puestos" en los comicios.

"Son unas elecciones clave para Europa y especialmente para el continente americano porque toda la Hispanidad tiene ahora los ojos puestos en estas elecciones, donde hay cada vez más fuerzas externas, por ejemplo, ahora con la presencia de Lula y en días anteriores con la organización de comunismo y del socialismo a nivel internacional", ha afirmado la presidenta autonómica en el medio argentino Radio Mitre.

Así lo ha trasladado después de que este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibiera a su homólogo brasileño, Lula da Silva, en el Palacio de La Moncloa, en plena campaña electoral.

Piensa, por ello, que España se "juega mucho" con una agenda que "a espaldas de todos los españoles están intentando implantar" en este país como si no fuera suficiente "con todo lo que ha ocurrido en Argentina, Venezuela, Colombia o en Cuba".

"Parecemos nuevos", ha advertido Díaz Ayuso, quien ha puesto el foco en que como esto no ha sucedido Europa se pensaba que eran "exageraciones".

Mientras, ha subrayado que cada vez más venezolanos y especialmente argentinos "están también en la campaña advirtiendo a los españoles que eran de las naciones más prósperas del mundo y miren cómo han llegado a estar".