Ayuso y Almeida se lanzan a por la campaña "más decisiva" para acabar "con la mafia": "O ganamos o se acabó"

Alfonso Serrano, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez Almeida y Pedro Rollán durante el acto de inicio de campaña del Partido Popular en Madrid, a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se han lanzado a por la campaña electoral "más decisiva" de cara al 29 de noviembre, con el objetivo de acabar "con la mafia" en el Palacio de la Moncloa y echar "al peor Gobierno de la democracia desde (Francisco) Franco". "O ganamos o se acabó", han avisado los 'populares'.

Ha sido en el acto de inicio de la campaña electoral del PP, que arranca esta medianoche, y que en el caso de Madrid ha tomado la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles junto al número uno al Senado, Pedro Rollán, y la dos por Madrid al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

Ha arrancado con la protesta de unas decenas de profesores en el marco de la huelga indefinida que mantienen en la región. A ello ha hecho alusión el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien ha censurado que algunos "intentaban boicotear este acto".

La presidenta ha comenzado su intervención haciendo alusión a unos cuantos participantes que llevaban la camiseta verde por la educación pública. "¿Tienen camisetas verdes? Lo digo por si quieren ascender en las listas del PSOE. Tienen el momento ahora para hacerse la foto y reventar el mitin", ha expresado, tras lo que los tres huelguistas han sido expulsados del acto.

SAUNAS "CON FINAL FELIZ"

En su intervención, Díaz Ayuso ha afirmado que Begoña Gómez estaba "celosa" por la constante presencia de la presidenta y por eso ha tenido que intervenir en el mitin con el que Pedro Sánchez inicia la campaña en Sevilla poniéndose "la camiseta a la universitaria", "a hablar y dar lecciones".

"Ahora pues será candidata a rectora teniendo en cuenta que ella podrá dar clases, qué sé yo, de gestión de saunas con final feliz, todo aquello que a lo largo de su vida ha dominado tanto", ha lanzado, a la vez que ha afirmado de que es hora de que "bailen los españoles" porque han puesto a Sánchez "en la calle".

Asimismo, la líder madrileña ha vuelto a cargar contra la huelga general "ilegítima e ilegal contra la oposición" para que haya "miedo al cambio", cuando el miedo es que "todo esto no cambie". "Gracias sindicalistas y gente apesebrada por recordarnos la lista de tareas que tenemos que realizar cuando Alberto Núñez Feijóo llegue al Gobierno", ha trasladado.

Considera que el Gobierno de la nación solo tiene miedo a "cambiar sillones", en este caso, los de La Moncloa por "la prisión y los juzgados", mientras que ha señalado que Feijóo está haciendo una precampaña "sobresaliente" con "propuestas y un programa electoral que es un verdadero contrato con España".

Ayuso ha destacado que "del socialismo de sale", así como de sus "cadenas de miseria" y ha cuestionado que ser de izquierda esté "por encima de la libertad, la prosperidad y el futuro". "Ha llegado el momento del cambio y de no tener miedo", ha asegurado. Es por ello que ha insistido en que desde el PP de Madrid van a seguir reivindicado "el Estado de Derecho, la justicia, la seguridad, el orden y la libertad".

"Y por eso es la hora de la alegría, que eso a los del PP de Madrid se nos da muy bien. Si hay algo que somos, somos taberneros y tabernarios", ha expresado, a la vez que ha celebrado que a los mitines del PP vayan "niños, mayores, gente de colores y de todas partes", así como "banderas de Ceuta, Colombia, Venezuela o de cualquier tipo".

CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO: "EL PEOR GOBIERNO DESDE FRANCO"

Cayetana Álvarez de Toledo ha instado a acabar el 29N con "el peor Gobierno desde Franco", marcado por "cloacas, joyas, putas, saunas, enchufes, mordidas, narcos, mafias" y que le ha llevado a una reflexión, que "la cleptocracia mata", pero tiene un antídoto, "la revolución de la decencia" del PP.

Sus primeras palabras desde la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles han sido para los dos jóvenes de Nuevas Generaciones agredidos ayer en Baracaldo, acusando al presidente del Gobierno de "alentar la violencia". "Sí, yo hago responsable a Pedro Sánchez de esta agresión y de cualquier otra que podamos sufrir en campaña. Ha legitimado la violencia política en España", como "cuando eligió a Bildu como animal de compañía, un partido que justifica el coche bomba y el tiro en la nuca", ha acusado.

Álvarez de Toledo cree que el PSOE busca incendiar las calles una vez que las ha perdido tras "ocho años de vacaciones disfrutando de la vida padre mientras la clase media era vapuleada". Tampoco se ha olvidado de los sindicatos, a los que ha reprochado que "la única vivienda que les importa es la Moncloa". "Se han convertido en el sindicato vertical de Pedro Sánchez", ha tachado, para advertir que "se acabó la mariscada sindical".

Esta noche arranca "la campaña más decisiva de la democracia para acabar con el peor Gobierno desde Franco y para devolver a España la decencia, la convivencia y la esperanza". "Dijo Sánchez hace unos días que la corrupción le da asco. Pues debe llevar ocho años tomando estas pastillas antieméticas contra la náusea" porque "estos años van a ser recordados como la era de la indecencia", los marcados por "la terrible lección de Adamuz y de Hurda", que demuestra "que la cleptocracia cuesta vidas, que la cleptocracia mata".

ALMEIDA: "NO TENEMOS KOLDOS, UN CERDÁN NI EL TELÉFONO DE LOS ROCHOS"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que en el PP no son iguales "que ellos, que Pedro Sánchez" porque los 'populares' no tienen "un Ábalos, un Koldo, un Cerdán ni el teléfono del clan de Los Rochos ni esos contactos para amedrentar e intimidar a jueces".

Almeida ha llamado a "no confiarse porque el árbitro es Pedro Sánchez", el "corrupto esférico", que "no va a ser neutral", instando a "ir a contar hasta el último voto que haya en las urnas, el último voto por correo" porque no sólo "hay que votar" sino que el PP se tiene que movilizar "para estar hasta en la última mesa del último colegio electoral de España" y "garantizar que la voluntad real de los españoles se traduce en diputados y senadores".

Defendiendo "el proyecto de la reconciliación, del encuentro y de la convivencia" del PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, "la mejor persona posible" para liderar la candidatura, Almeida ha definido a su partido no como el del voto útil sino el del "instrumento más útil para la reconciliación y la concordia". "El PP es el mejor instrumento frente a la polarización", ha enfatizado, "el instrumento útil para sacar a Sánchez de la Moncloa y para desmontar el sanchismo".

"No vale únicamente con que Sánchez salga de la Moncloa, tenemos que desmontar el sanchismo. Y desmontar el sanchismo no es ejercer el revanchismo. Estaríamos equivocando nuestro papel trascendental en el momento crucial que vive la España constitucional. Nosotros queremos reforzar la España constitucional, regenerar la democracia", ha llamado.

ROLLÁN A AYUSO: "POR TI VAMOS A CONSEGUIR ESA GRAN VICTORIA"

De su lado, Rollán ha señalado la importancia de acabar con la etapa de Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa y lo que ello puede suponer para Ayuso, que ha sido la persona "más señalada, más perseguida y más acosada por parte del sanchismo". "Presidenta, también por ti vamos a conseguir esa gran victoria", ha expresado.

Rollán ha aludido a que estas elecciones son "las más importantes de casi 50 años de democracia", a la vez que ha pedido a los madrileños "no escatimar esfuerzos" y hacer todo lo que esté "al alcance de su mano". Además, ha señalado que en esta campaña el Senado tiene una importancia "sobresaliente" y ha pedido concentrar "el voto en la candidatura del PP".