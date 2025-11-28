Ayuso y Almeida participarán este domingo en la manifestación contra Sánchez en el Templo de Debod

Archivo - (I-D) La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto de la 'Ruta por la igualdad entre españoles', en el Mo - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, participarán este domingo en la manifestación contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos que se llevará a cabo en el Templo de Debod.

Tal y como han confirmado fuentes de su entorno a Europa Press, los líderes madrileños se sumarán a otros representantes 'populares' en esta concentración con el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?' para la protesta que Alberto Núñez Feijóo ha convocado este domingo a las 12 horas.

Se trata de la séptima movilización que convoca el líder del Partido Popular desde que llego a la Presidencia del PP en 2002 y al anunciarla ha subrayado que es una protesta "cívica", "abierta" y "sin siglas".

Feijóo ha apelado a salir a la calle el domingo a "todos los ciudadanos que quieren hablar" pero Pedro Sánchez "no les da voz" al no convocar elecciones. "El Gobierno está llamando a los españoles a protestar contra los jueces. Yo les convoco a hacerlo contra los corruptos y contra todos aquellos que los sostienen", ha asegurado.