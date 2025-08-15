Ayuso arremete contra "burocracia rígida" y "agendas ideológicas" que "impiden el trabajo" de las gentes del campo

1002128.1.260.149.20250815124407 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada al acto de entrega de las Palomas de Bronce-Bomberos de Madrid, en la Casa de la Villa - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra "burocracia rígida" auspiciada en muchas ocasiones por determinados "grupos de presión" y "agendas ideológicas" que "impiden el trabajo" de las gentes del campo

Desde la Casa de la Villa, donde se han celebrado algunos de los actos por el día de la Virgen de la Paloma, la presidenta madrileña ha achacado a "un cúmulo de circunstancias" lo que está sucediendo en la Península Ibérica con los incendios. "Está también ocurriendo en todo el Mediterráneo. No hay más que ver otros países como Grecia, que todos los años sufre las mismas consecuencias", ha apuntado.

La mandataria madrileña ha defendido que "en España lo que hay que hacer a lo largo de todo el año es destinar más políticas especialmente a la prevención". Se trata de "mantener los campos mucho más limpios, dejarse de burocracia rígida, muchas veces por grupos de presión que impiden limpiar márgenes de los ríos, desbrozar y que se dejan llevar por agendas ideológicas que no son nada efectivas y que, como bien señalan las gentes del campo, que son las que viven a diario allí, lo único que hacen es impedir su trabajo cotidiano".

"Antaño había muchas más labores de pastoreo preventivo, de desbroce y de limpieza de los bosques, pero además de esto hay que seguir destinando recursos", ha defendido. Es lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, ha continuado, y que se traduce en que "la inmensa mayoría de los incendios que sufre la región quedan en conatos".

Sí ha reconocido que el de Tres Cantos "fue algo excepcional puesto que, aunque se está todavía estudiando el origen, las ráfagas inéditas de viento provocaron que el fuego avanzara a una velocidad de ocho kilómetros a la hora y, por tanto, que fuera prácticamente imposible, por mucho que uno actúe a gran velocidad, evitar que el fuego camine".

Ahora se trata de "reparar, limpiar, reforestar en medida de lo posible, ayudar a las personas afectadas y poner a disposición del resto de las comunidades", ha resumido Díaz Ayuso.