Ayuso asegura que está centrada en "ayudar" tras accidente que "vuelve a sacudir" la misma línea de tren

1129281.1.260.149.20261028141737 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 (ASEM112), en Pozuelo de Alarcón - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que el Gobierno regional está centrado ahora en "ayudar" a paliar los efectos del devastador accidente de tren en la provincia de Toledo, que "nuevamente vuelve a sacudir" la misma línea de tren donde se produjo el de Adamuz, donde hubo más de 40 fallecidos.

Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) en Pozuelo de Alarcón, la presidenta ha subrayado que se han puesto todos los recursos a disposición para ayudar en en accidente. "Toda nuestra atención, desvelo y trabajo están ahora mismo únicamente centrados en ayudar a paliar los efectos de este devastador accidente", ha asegurado la jefa del Ejecutivo autonómico tras la reunión en la sala de crisis de la ASEM112.

Así, ha detallado que "por supuesto" se decidido posponer la presentación de los Presupuestos regionales, que se iban a aprobar en el Consejo de Gobierno, porque ahora toda su atención está en ayudar a las víctimas, a las que ha trasladado su "solidaridad, cariño y apoyo". "La Comunidad de Madrid va a estar a su lado en todo momento", ha expresado, tras conocerse que ya son más de 60 las víctimas mortales.

La Comunidad de Madrid se ha volcado en la respuesta al accidente ferroviario registrado a la altura de la estación de Urda (Toledo) con la movilización de recursos sanitarios, de Emergencias, forenses y el despliegue de un puesto sanitario avanzado en la estación de Atocha.

Se han puesto a disposición los hospitales públicos de La Paz, Getafe, 12 de octubre para la atención de heridos, y algunos ya han sido allí desplazados, a lo que se suman 922 camas. Se ha enviado un puesto sanitario donde ya se han atendido a 11 personas y un helicóptero a disposición de los servicios de emergencia. A esto se suma un puesto de atención psicológica a víctimas y familiares en la estación de Atocha.